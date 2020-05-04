CPU-Z для Windows

CPU-Z 1.92

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Описание CPU-Z 1.92Описание   Скачать CPU-Z 1.92СКАЧАТЬ (1,82 Мб) Скриншоты CPU-Z 1.92Скриншоты (7)   Статистика CPU-Z 1.92Статистика   Отзывы о CPU-Z 1.92Отзывы (37)  
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4.39 из 5, всего оценок - 585
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате.

Программа обладает небольшим размером, удобным выводом сведений о компонентах и поддерживает практически все типы процессоров и материнских плат.

Выводит следующую информацию:

Процессор

  • Название процессора.
  • Степпинг ядра и техпроцесс.
  • Корпусировка.
  • Напряжение ядра.
  • Внутренняя и внешняя частоты, множитель процессора.
  • Поддерживаемые наборы инструкций.
  • Информация о кэше.

Материнская плата

  • Производитель, модель и ревизия.
  • Производитель, дата и модель BIOS.
  • Чипсет (северный и южный мост) и датчики.
  • Графический интерфейс.

Память

  • Частота и тайминги.
  • Количество каналов памяти.
  • Спецификации модулей, записанные в SPD (Схема Последовательного Детектирования ): производитель, серийный номер, таблица таймингов.

Видеокарта

  • Название видеокарты
  • Имя GPU
  • Техпроцесс
  • Поддержка DirectX
  • Поддержка пиксельного шейдера
  • Тип памяти
  • Количество памяти
  • Пропускная способность памяти
  • Тип и ширина шины
  • Частота памяти, GPU (стандартная/разогнанная)
  • Версия драйвера и BIOS'а

Датчики

  • Частота ядра GPU
  • Частота памяти GPU
  • Температура GPU
  • Скорость кулера
  • Загрузки GPU в реальном времени
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 456 / 1 866 160
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе CPU-Z

Ап про CPU-Z 1.88 [08-04-2019]

Ну и где тут температура?
4 | 12 | Ответить

z в ответ Ап про CPU-Z 1.90 [02-01-2020]

тут вольтаж смотреть
1 | 7 | Ответить

костя про CPU-Z 1.81 [22-10-2017]

эээ-м кто нибудь помогите разобраться
11 | 51 | Ответить

WER про CPU-Z 1.70 [26-07-2014]

http://www.cpuid.com/ официальный источник
21 | 31 | Ответить

erlan в ответ WER про CPU-Z 1.90 [29-10-2019]

spasibo
2 | 5 | Ответить

Anon про CPU-Z 1.60 [31-12-2012]

CPU-Z программка бесплатная и ее качать безопасней всего с сайта производителя http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Жаль что гугл не выдает первоисточники в верхней строке поиска, а выдает другие сайты :(
25 | 19 | Ответить

Константин про CPU-Z 1.60 [19-12-2012]

Согласен с предыдущим. Эта прога вносит какие-то изменения.
12 | 29 | Ответить

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