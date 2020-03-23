CPU-Z 1.91

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.21.0.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

GPU-Z 2.30.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка