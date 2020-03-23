FurMark для Windows

FurMark 1.21.1.0

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Описание FurMark 1.21.1.0Описание   Скачать FurMark 1.21.1.0СКАЧАТЬ (10,73 Мб) Скриншоты FurMark 1.21.1.0Скриншоты (2)   Статистика FurMark 1.21.1.0Статистика   Отзывы о FurMark 1.21.1.0Отзывы (5)  
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4.25 из 5, всего оценок - 151
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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FurMark - полезная утилита, позволяющая проводить стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL.

В настройках можно задавать разрешение экрана, активировать оконный или полноэкранный режим и настраивать сглаживание, а также указывать время проведения теста. Для оверклокеров будет полезен режим испытания на принудительный отказ (burn-in test), с помощью котого можно проверить стабильность графической платы и возможность системы охлаждения (например при разгоне). Результат теста можно опубликовать на официальном сайте разработчика для занесения в базу полученных результатов.

В состав программы входят последние версии утилит GPU-Z и GPU Shark.

FurMark
FurMark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)295 / 928 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе FurMark

WayOut про FurMark 1.20.9.0 [01-12-2019]

Нихрена эта прога не спалит, что вы вообще пишите? Если датчики acpi зашкалят по температуре, материнка экстренно выключится. Карты палит не программа, а сотни и тысячи часов наигранного времени перед тестом и не вовремя замененная термопаста!
4 | 7 | Ответить

CaptainWanderer13 про FurMark 1.20.2.0 [09-02-2019]

Ця прога багато карт попалила, якщо температура піднімається більше 75°-85° то вирубайте прогу або через хард-ресет кнопку якщо зависло в інакшому випадку спалите карту!
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Эта прога много карт сожгла, если температура поднимается более 75 ° -85 ° то вырубите прогу или через хард-ресет кнопку если завис в противном случае сожжете карту!
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This prog has burned a lot of cards, if the temperature rises more than 75 ° -85 ° then cut off the prog or through the hard reset button if it is suspended otherwise if you burn the card!
7 | 37 | Ответить

Simply про FurMark 1.20.0.1 [13-05-2018]

Эта программа установит на ваш компьютер программу для майнинга! И ни кто вас об этом спрашивать не станет.
Я пол часа изучал свой компьютер и нашел откуда у меня взялся процесс cpuminer-xxxx.exe! Это программа FurMark!
28 | 95 | Ответить

Basic про FurMark 1.10.3 [13-01-2013]

отличная замена громоздкому 3Д'Марку. также умеет мониторить кучу параметров видяхи.
13 | 12 | Ответить

Gethard про FurMark 1.9.2 [28-12-2011]

само-то для разгона видюшки, жаль что не отслеживает артефакты, а в остальном -СУПЕР!!!
12 | 18 | Ответить

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