CaptainWanderer13 Ця прога багато карт попалила, якщо температура піднімається більше 75°-85° то вирубайте прогу або через хард-ресет кнопку якщо зависло в інакшому випадку спалите карту!

Эта прога много карт сожгла, если температура поднимается более 75 ° -85 ° то вырубите прогу или через хард-ресет кнопку если завис в противном случае сожжете карту!

This prog has burned a lot of cards, if the temperature rises more than 75 ° -85 ° then cut off the prog or through the hard reset button if it is suspended otherwise if you burn the card!

