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Majento PositionMeter 2.1 (build 714) Описание СКАЧАТЬ ( 2,61 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google. Возможности: проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru

высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)

массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)

указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google

отображение посадочных страниц

возможность проверки позиций по расписанию

расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса

определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank

экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат

использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов Что нового в Majento PositionMeter 2.1 (build 714)?

переработан модуль проверки позиций (увеличена скорость проверки, уменьшено число капч)

скорость проверки позиций во всех поисковых системах теперь составляет порядка 150 запросов в минуту (~9 000 в час)

в интерфейсе программы исправлены "кракозябры", появляющиеся в русской локализации на Windows 7/8/10

устранены утечки памяти, работа программы стала еще стабильней Скриншоты Majento PositionMeter: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 2 682 Разработчик Симагин Андрей Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Раскрутка сайта Отзывы о программе Majento PositionMeter gleb your programm is very blendid for russuan programmers. we, i hope, will yur new versin progamm

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