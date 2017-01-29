Majento PositionMeter для Windows

Majento PositionMeter 2.1 (build 714)

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Описание Majento PositionMeter 2.1 (build 714)Описание   Скачать Majento PositionMeter 2.1 (build 714)СКАЧАТЬ (2,61 Мб) Скриншоты Majento PositionMeter 2.1 (build 714)Скриншоты (6)   Статистика Majento PositionMeter 2.1 (build 714)Статистика   Отзывы о Majento PositionMeter 2.1 (build 714)Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google.

Возможности:

  • проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru
  • высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)
  • массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)
  • указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google
  • отображение посадочных страниц
  • возможность проверки позиций по расписанию
  • расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса
  • определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank
  • экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат
  • использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов
Что нового в Majento PositionMeter 2.1 (build 714)?
  • переработан модуль проверки позиций (увеличена скорость проверки, уменьшено число капч)
  • скорость проверки позиций во всех поисковых системах теперь составляет порядка 150 запросов в минуту (~9 000 в час)
  • в интерфейсе программы исправлены "кракозябры", появляющиеся в русской локализации на Windows 7/8/10
  • устранены утечки памяти, работа программы стала еще стабильней
Скриншоты Majento PositionMeter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 682
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаскрутка сайта

Отзывы о программе Majento PositionMeter

gleb про Majento PositionMeter 1.0 [13-12-2012]

your programm is very blendid for russuan programmers. we, i hope, will yur new versin progamm
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