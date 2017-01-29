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Majento PositionMeter 2.1 (build 714)
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Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google.
Возможности:
- проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru
- высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)
- массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)
- указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google
- отображение посадочных страниц
- возможность проверки позиций по расписанию
- расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса
- определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank
- экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат
- использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов
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|Что нового в Majento PositionMeter 2.1 (build 714)?
- переработан модуль проверки позиций (увеличена скорость проверки, уменьшено число капч)
- скорость проверки позиций во всех поисковых системах теперь составляет порядка 150 запросов в минуту (~9 000 в час)
- в интерфейсе программы исправлены "кракозябры", появляющиеся в русской локализации на Windows 7/8/10
- устранены утечки памяти, работа программы стала еще стабильней
|Скриншоты Majento PositionMeter:
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Отзывы о программе Majento PositionMeter
gleb про Majento PositionMeter 1.0 [13-12-2012]
your programm is very blendid for russuan programmers. we, i hope, will yur new versin progamm
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