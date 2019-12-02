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5 Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google. Возможности: проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru

высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)

массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)

указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google

отображение посадочных страниц

возможность проверки позиций по расписанию

расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса

определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank

экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат

использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов Что нового в Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)?

добавлена возможность импорта частотностей запросов, групп и посадочных страниц из TXT / CSV файлов (в том числе из Key Collector)

добавлено пролистывание списка конкурентов, когда их больше, чем они могут уместиться на экране

теперь конфигурация программы сохраняется сразу после применения настроек, а не при закрытии, как было ранее

исправлен баг с датами при первой проверке позиций вновь добавленных запросов

исправлен баг, связанный с некорректным присвоением индекса активной колонки, при котором проекты переставали загружаться

исправлен баг, при котором база открывалась пустой (не грузились проекты), хотя сами проекты и данные по ним присутствовали

исправлен баг, возникающий при блокировке Яндексом парсинга ИКС во время его обновления – теперь старые данные у проекта не затираются

исправлен баг, связанный установкой позиции запроса >100 в момент, когда на самом деле позиция не была получена по какой-либо причине

исправлен баг, когда после добавления новых запросов в проект и начале их автоматического сканирования кнопка остановки скана была неактивна

исправлен баг, когда при открытии формы добавления нового проекта и его закрытии, данные активного проекта переставали отображаться (нужно было кликать мышью на проект)

в файл настроек добавлен параметр LoggingEnabled=1, включающий режим отладки для сохранения выдачи на диск (создается папка с названием ПС и туда пишутся файлы с выдачей)

оптимизирована работа программы через прокси (нерабочие прокси помечаются и более не используются)

удалена колонка со статистикой Яндекс Вордстат "WS" (остались WS и "!WS")