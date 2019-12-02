Majento PositionMeter для Windows

Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)

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Описание Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)Описание   Скачать Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)СКАЧАТЬ (7,22 Мб) Скриншоты Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)Скриншоты (6)   Статистика Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)Статистика   Отзывы о Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)Отзывы (2)  
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Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google.

Возможности:

  • проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru
  • высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)
  • массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)
  • указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google
  • отображение посадочных страниц
  • возможность проверки позиций по расписанию
  • расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса
  • определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank
  • экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат
  • использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов
Что нового в Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)?
  • добавлена возможность импорта частотностей запросов, групп и посадочных страниц из TXT / CSV файлов (в том числе из Key Collector)
  • добавлено пролистывание списка конкурентов, когда их больше, чем они могут уместиться на экране
  • теперь конфигурация программы сохраняется сразу после применения настроек, а не при закрытии, как было ранее
  • исправлен баг с датами при первой проверке позиций вновь добавленных запросов
  • исправлен баг, связанный с некорректным присвоением индекса активной колонки, при котором проекты переставали загружаться
  • исправлен баг, при котором база открывалась пустой (не грузились проекты), хотя сами проекты и данные по ним присутствовали
  • исправлен баг, возникающий при блокировке Яндексом парсинга ИКС во время его обновления – теперь старые данные у проекта не затираются
  • исправлен баг, связанный установкой позиции запроса >100 в момент, когда на самом деле позиция не была получена по какой-либо причине
  • исправлен баг, когда после добавления новых запросов в проект и начале их автоматического сканирования кнопка остановки скана была неактивна
  • исправлен баг, когда при открытии формы добавления нового проекта и его закрытии, данные активного проекта переставали отображаться (нужно было кликать мышью на проект)
  • в файл настроек добавлен параметр LoggingEnabled=1, включающий режим отладки для сохранения выдачи на диск (создается папка с названием ПС и туда пишутся файлы с выдачей)
  • оптимизирована работа программы через прокси (нерабочие прокси помечаются и более не используются)
  • удалена колонка со статистикой Яндекс Вордстат "WS" (остались WS и "!WS")
Majento PositionMeter
Majento PositionMeter
Majento PositionMeter
Majento PositionMeter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 365
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаскрутка сайта
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Отзывы о программе Majento PositionMeter

Andrey про Majento PositionMeter 2.1 (build 714) [26-08-2018]

для корректной работы программы требуется открыт настройки аккаунта на Яндексе,
что неприемлемо. Что еще открыть? платежный пароль от яндекс кошелька?
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gleb про Majento PositionMeter 1.0 [13-12-2012]

your programm is very blendid for russuan programmers. we, i hope, will yur new versin progamm
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