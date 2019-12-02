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Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)
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Majento PositionMeter - небольшая программа для сканирования позиций сайтов в поисковых системах Яндекс и Google.
Возможности:
- проверка позиций в поисковых системах Яндекс, Google и Mail.ru
- высокая скорость проверки позиций (150 запросов в минуту – порядка 9 000 в час)
- массовый сбор статистики по Яндекс.Wordstat (с учетом региональности)
- указание регионов сканирования запросов по Яндекс (без ограничения числа регионов) и Google
- отображение посадочных страниц
- возможность проверки позиций по расписанию
- расчет конкурентности (KEI) и стоимости продвижения запроса
- определение параметров Яндекс тИЦ и Google Page Rank
- экспорт запросов в Excel, CSV и TXT формат
- использование сервисов ruCaptcha и AntiGate, лимитов Яндекс.XML и списка прокси-серверов для проверки большого количества запросов
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|Что нового в Majento PositionMeter 2.9.4 (build 842)?
- добавлена возможность импорта частотностей запросов, групп и посадочных страниц из TXT / CSV файлов (в том числе из Key Collector)
- добавлено пролистывание списка конкурентов, когда их больше, чем они могут уместиться на экране
- теперь конфигурация программы сохраняется сразу после применения настроек, а не при закрытии, как было ранее
- исправлен баг с датами при первой проверке позиций вновь добавленных запросов
- исправлен баг, связанный с некорректным присвоением индекса активной колонки, при котором проекты переставали загружаться
- исправлен баг, при котором база открывалась пустой (не грузились проекты), хотя сами проекты и данные по ним присутствовали
- исправлен баг, возникающий при блокировке Яндексом парсинга ИКС во время его обновления – теперь старые данные у проекта не затираются
- исправлен баг, связанный установкой позиции запроса >100 в момент, когда на самом деле позиция не была получена по какой-либо причине
- исправлен баг, когда после добавления новых запросов в проект и начале их автоматического сканирования кнопка остановки скана была неактивна
- исправлен баг, когда при открытии формы добавления нового проекта и его закрытии, данные активного проекта переставали отображаться (нужно было кликать мышью на проект)
- в файл настроек добавлен параметр LoggingEnabled=1, включающий режим отладки для сохранения выдачи на диск (создается папка с названием ПС и туда пишутся файлы с выдачей)
- оптимизирована работа программы через прокси (нерабочие прокси помечаются и более не используются)
- удалена колонка со статистикой Яндекс Вордстат "WS" (остались WS и "!WS")
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Отзывы о программе Majento PositionMeter
Andrey про Majento PositionMeter 2.1 (build 714) [26-08-2018]
для корректной работы программы требуется открыт настройки аккаунта на Яндексе,
что неприемлемо. Что еще открыть? платежный пароль от яндекс кошелька?
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gleb про Majento PositionMeter 1.0 [13-12-2012]
your programm is very blendid for russuan programmers. we, i hope, will yur new versin progamm
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