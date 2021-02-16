KeyClusterer - бесплатная программа, предназначенная для группировки семантических ядер. В программе имеются все классические, для подобного рода программ, инструменты: сбор данных из выдачи Яндекса по ключевым запросам с учетом региона, непосредственно сама кластеризация (методами Hard и Soft), экспорт полученных группировок в Эксель.

Дополнительно есть возможность ручной кластеризации, что удобно при доработке автоматической группировки. Двухпанельный интерфейс упрощает работу с группировками семантических ядер. Программа KeyClusterer отличается быстрой кластеризацией запросов, например 5000 запросов группируется менее 10 секунд. Для упрощения процедуры сбора данных есть вариант импорта ранее собранных результатов выдачи по ключевым запросам из программы Key Collector.

Таким образом, так как в Key Collector вы можете собрать данные выдачи не только по Яндексу, но и по Google, то в KeyClusterer можно кластеризовать запросы по данным из разных поисковых систем.

Основные возможности KeyClusterer: