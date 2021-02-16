KeyClusterer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0.115 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Симагин Андрей
|Категория:
|Раскрутка сайта
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,46 Мб
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KeyClusterer - бесплатная программа, предназначенная для группировки семантических ядер. В программе имеются все классические, для подобного рода программ, инструменты: сбор данных из выдачи Яндекса по ключевым запросам с учетом региона, непосредственно сама кластеризация (методами Hard и Soft), экспорт полученных группировок в Эксель.
Дополнительно есть возможность ручной кластеризации, что удобно при доработке автоматической группировки. Двухпанельный интерфейс упрощает работу с группировками семантических ядер. Программа KeyClusterer отличается быстрой кластеризацией запросов, например 5000 запросов группируется менее 10 секунд. Для упрощения процедуры сбора данных есть вариант импорта ранее собранных результатов выдачи по ключевым запросам из программы Key Collector.
Таким образом, так как в Key Collector вы можете собрать данные выдачи не только по Яндексу, но и по Google, то в KeyClusterer можно кластеризовать запросы по данным из разных поисковых систем.
Основные возможности KeyClusterer:
- Автоматическая кластеризация семантических ядер любых объемов методами Hard и Soft.
- Импорт данных из Key Collector для группировки фраз без использования XML-лимитов.
- Проверка позиций по запросам и определение релевантных посадочных страниц.
- Двухпанельный интерфейс для удобной группировки запросов в ручном режиме.
- Фильтрация данных по ключевым запросам с подсветкой найденных слов.
- Отображение ТОП сайтов поисковой выдачи по группам запросов.
- Экспорт запросов в Excel и CSV формат.
- добавлено отображение суммы частотностей и средней позиции в группах;
- добавлена возможность проверки релевантных страниц ключевых запросов по домену;
- добавлена возможность проверки позиций запросов по ТОП-100 Яндекса;
- добавлена возможность автоматического пересканирования запросов, данные по которым были собраны с ошибками;
- добавлена возможность удаления дубликатов поисковых запросов;
- добавлена возможность очистки ранее собранных данных проекта;
- добавлено автоматическое запоминание ширины колонок панелей;
- добавлены сервисы аренды лимитов XML: SERPRiver и XMLProxy;
- оптимизирован интерфейс программы;
- исправлена некорректная работа программы с кириллическими доменами;
- исправлена ошибка, возникающая при экспорте ключевых фраз в CSV-формат;
- исправлена ошибка, возникающая при импорте ключевых фраз из буфера обмена;
- исправлен баг, при котором пауза между запросами использовалась некорректно.
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Admin
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