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5 Screaming Frog SEO Spider - отличный инструмент SEO-оптимизатора, представляющий собой мощный сканер веб-сайтов, который позволяет сканировать URL-адреса сайтов и извлекать массу полезной информации для анализа и проведения технического аудита. Ключевые функции программы: Поиск битых страниц и страниц с редиректами.

Отображение анкоров и самих документов, на которых находятся ссылки на данные страницы.

Извлечение данных с помощью XPath.

Поиск страниц с короткими, длинными, дублирующимися заголовками и мета-тегами description.

Поиск изображений с большим размером, а также с отсутствующими и длинными атрибутами alt и title тега img.

Отображение информации по meta-тегам, управляющими поисковыми роботами.

Поиск страниц по заданному фрагменту, выгрузка содержимого определенных тегов по регулярному выражению.

Поиск дублей страниц по хэш-сумме исходного кода.

Отображение структуры сайта и уровня вложенности страниц.

Генерация файла sitemap.xml с расширенными настройками.

Визуализация данных.

Работа через командную строку.

Расписание сканирования.

Расширенные возможности выгрузки данных в CSV.

Проверка времени загрузки страниц.

Поддержка Proxy.

И многое другое...