Screaming Frog SEO Spider для Windows

Screaming Frog SEO Spider 12.2

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Описание Screaming Frog SEO Spider 12.2Описание   Скачать Screaming Frog SEO Spider 12.2СКАЧАТЬ (241,09 Мб) Скриншоты Screaming Frog SEO Spider 12.2Скриншоты (6)   Статистика Screaming Frog SEO Spider 12.2Статистика   Отзывы о Screaming Frog SEO Spider 12.2Отзывы (0)  
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Screaming Frog SEO Spider - отличный инструмент SEO-оптимизатора, представляющий собой мощный сканер веб-сайтов, который позволяет сканировать URL-адреса сайтов и извлекать массу полезной информации для анализа и проведения технического аудита.

Ключевые функции программы:

  • Поиск битых страниц и страниц с редиректами.
  • Отображение анкоров и самих документов, на которых находятся ссылки на данные страницы.
  • Извлечение данных с помощью XPath.
  • Поиск страниц с короткими, длинными, дублирующимися заголовками и мета-тегами description.
  • Поиск изображений с большим размером, а также с отсутствующими и длинными атрибутами alt и title тега img.
  • Отображение информации по meta-тегам, управляющими поисковыми роботами.
  • Поиск страниц по заданному фрагменту, выгрузка содержимого определенных тегов по регулярному выражению.
  • Поиск дублей страниц по хэш-сумме исходного кода.
  • Отображение структуры сайта и уровня вложенности страниц.
  • Генерация файла sitemap.xml с расширенными настройками.
  • Визуализация данных.
  • Работа через командную строку.
  • Расписание сканирования.
  • Расширенные возможности выгрузки данных в CSV.
  • Проверка времени загрузки страниц.
  • Поддержка Proxy.
  • И многое другое...
Screaming Frog SEO Spider
Screaming Frog SEO Spider
Screaming Frog SEO Spider
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаскрутка сайта
ТОП-сегодня раздела "Раскрутка сайта"
 

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