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Генератор отзывов для Windows

Генератор отзывов 2.0

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Описание Генератор отзывов 2.0Описание   Скачать Генератор отзывов 2.0СКАЧАТЬ (558 Кб) Скриншоты Генератор отзывов 2.0Скриншоты (3)   Статистика Генератор отзывов 2.0Статистика   Отзывы о Генератор отзывов 2.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Генератор отзывов - примитивный генератор создания отзывов из заранее введенных фраз. Если Вы часто оставляете отзывы на сайтах об услугах, товарах, программах, событиях и т.д., то эта маленькая утилита поможет Вам автоматизировать и упростить написание своих комментариев.

Для этого в соответствующие поля нужно внести шаблоны текстовых фраз. Поля разделены по смысловой степени: приветствие, описание проблемы, рекомендации, личные ощущения, вывод. После заполнения стандартных словосочетаний выберите, что Вы хотите постить (товар или услугу) и нажмите кнопку "Отзыв" - приложение Генератор отзывов начнет комбинировать фразы из разных полей, а Вам останется лишь подобрать наиболее подходящую для конкретной ситуации. При необходимости готовый отзыв просто откорректируйте, внеся нужную информацию. Вот и все - копируете текст и используете на требуемом ресурсе.

Что нового в Генератор отзывов 2.0?
  • Добавлен английский язык, генерация всех отзывов сразу
Генератор отзывов
Генератор отзывов
Генератор отзывов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 639
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРаскрутка сайта - другое
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Отзывы о программе Генератор отзывов

Alabris про Генератор отзывов 1.0 [07-03-2016]

Семья довольна. Обращусь ещё раз )
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