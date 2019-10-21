Генератор отзывов - примитивный генератор создания отзывов из заранее введенных фраз. Если Вы часто оставляете отзывы на сайтах об услугах, товарах, программах, событиях и т.д., то эта маленькая утилита поможет Вам автоматизировать и упростить написание своих комментариев.

Для этого в соответствующие поля нужно внести шаблоны текстовых фраз. Поля разделены по смысловой степени: приветствие, описание проблемы, рекомендации, личные ощущения, вывод. После заполнения стандартных словосочетаний выберите, что Вы хотите постить (товар или услугу) и нажмите кнопку "Отзыв" - приложение Генератор отзывов начнет комбинировать фразы из разных полей, а Вам останется лишь подобрать наиболее подходящую для конкретной ситуации. При необходимости готовый отзыв просто откорректируйте, внеся нужную информацию. Вот и все - копируете текст и используете на требуемом ресурсе.