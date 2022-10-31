SEO checker - это простой в использовании инструмент для проверки веб-сайтов, способный эффективно сканировать как небольшие, так и крупные сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о SEO на странице, различать внутренние и внешние ссылки, классифицировать dofollow и nofollow ссылки, анализировать внутреннюю перелинковку, заголовки, метатеги описания и различные другие теги.

Общие методы постраничного SEO включают оптимизацию тегов заголовков, контента, внутренних ссылок и URL-адресов. Это программное обеспечение предоставляет полные списки карт сайта, ссылок, внутренних обратных ссылок, якорей, заголовков H1, H2, H3, H4 и помогает вам в ваших усилиях по проверке SEO на странице.

Используя это программное обеспечение, вы можете свободно проверить свой сайт или сайты конкурентов в вашей нише и быстро получить отчет о техническом SEO-анализе (включая SEO-ошибки) и ценные данные. Это может помочь вам занять более высокое место в любой поисковой системе, будь то Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo.

Для того чтобы начать проверку SEO, необходимо ввести URL-адрес сайта в поле URL. Затем достаточно нажать кнопку "Старт". Приложение автоматически найдет и загрузит все внутренние страницы, анализируя входящие и исходящие ссылки.

Ключевые особенности SEO checker: