SEO checker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Раскрутка сайта
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,02 Мб
SEO checker - это простой в использовании инструмент для проверки веб-сайтов, способный эффективно сканировать как небольшие, так и крупные сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о SEO на странице, различать внутренние и внешние ссылки, классифицировать dofollow и nofollow ссылки, анализировать внутреннюю перелинковку, заголовки, метатеги описания и различные другие теги.
Общие методы постраничного SEO включают оптимизацию тегов заголовков, контента, внутренних ссылок и URL-адресов. Это программное обеспечение предоставляет полные списки карт сайта, ссылок, внутренних обратных ссылок, якорей, заголовков H1, H2, H3, H4 и помогает вам в ваших усилиях по проверке SEO на странице.
Используя это программное обеспечение, вы можете свободно проверить свой сайт или сайты конкурентов в вашей нише и быстро получить отчет о техническом SEO-анализе (включая SEO-ошибки) и ценные данные. Это может помочь вам занять более высокое место в любой поисковой системе, будь то Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo.
Для того чтобы начать проверку SEO, необходимо ввести URL-адрес сайта в поле URL. Затем достаточно нажать кнопку "Старт". Приложение автоматически найдет и загрузит все внутренние страницы, анализируя входящие и исходящие ссылки.
Ключевые особенности SEO checker:
- Постраничный SEO аудит.
- Проверка списка внутренних URL.
- Проверка списков ссылок и обратных ссылок.
- Список заголовков страниц.
- Список описаний META.
- Проверка кодов ответов HTTP и HTTPS.
- Скорость страницы.
- Проверьте ползунок на основе домена или поддомена.
- Проверка списков заголовков H1, H2, H3, H4.
- Проверка списка анкоров (предотвращение каннибализации ключевых слов).
- Генерировать карту сайта.
- Экспорт в CSV.
- Экспорт в TXT.
- Встроенная база данных SQLite (в памяти или в файле).
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