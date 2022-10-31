SEO checker для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Раскрутка сайта
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,02 Мб
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SEO checker - это простой в использовании инструмент для проверки веб-сайтов, способный эффективно сканировать как небольшие, так и крупные сайты, позволяя при этом находить битые ссылки, анализировать результаты в режиме реального времени, собирать данные о SEO на странице, различать внутренние и внешние ссылки, классифицировать dofollow и nofollow ссылки, анализировать внутреннюю перелинковку, заголовки, метатеги описания и различные другие теги.

Общие методы постраничного SEO включают оптимизацию тегов заголовков, контента, внутренних ссылок и URL-адресов. Это программное обеспечение предоставляет полные списки карт сайта, ссылок, внутренних обратных ссылок, якорей, заголовков H1, H2, H3, H4 и помогает вам в ваших усилиях по проверке SEO на странице.

Используя это программное обеспечение, вы можете свободно проверить свой сайт или сайты конкурентов в вашей нише и быстро получить отчет о техническом SEO-анализе (включая SEO-ошибки) и ценные данные. Это может помочь вам занять более высокое место в любой поисковой системе, будь то Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo.

Для того чтобы начать проверку SEO, необходимо ввести URL-адрес сайта в поле URL. Затем достаточно нажать кнопку "Старт". Приложение автоматически найдет и загрузит все внутренние страницы, анализируя входящие и исходящие ссылки.

Ключевые особенности SEO checker:

  • Постраничный SEO аудит.
  • Проверка списка внутренних URL.
  • Проверка списков ссылок и обратных ссылок.
  • Список заголовков страниц.
  • Список описаний META.
  • Проверка кодов ответов HTTP и HTTPS.
  • Скорость страницы.
  • Проверьте ползунок на основе домена или поддомена.
  • Проверка списков заголовков H1, H2, H3, H4.
  • Проверка списка анкоров (предотвращение каннибализации ключевых слов).
  • Генерировать карту сайта.
  • Экспорт в CSV.
  • Экспорт в TXT.
  • Встроенная база данных SQLite (в памяти или в файле).
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