Приват24 для Android

Приват24 5.16.00 для Android

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Описание Приват24 5.16.00 для AndroidОписание   Скачать Приват24 5.16.00 для AndroidСКАЧАТЬ (23,8 Мб) Скриншоты Приват24 5.16.00 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Приват24 5.16.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Приват24 5.16.00 для AndroidОтзывы (4)  
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1.54 из 5, всего оценок - 181
  • Рейтинг программы - 1.54 из 5
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Приват24 – интернет клиент-банк для осуществления финансовых операций. С помощью приложения можно мониторить состояние счета, осуществлять платежи в пределах Украины, пополнять мобильный телефон, переводить средства с карты на карту, обналичивать Google чеки, покупать ж/д, авиа, автобусные билеты на национальные и международные рейсы, оплачивать покупки в Steam, Warface и других популярных играх.

Приват24 позволяет оплачивать коммунальные услуги (Viasat, Vega, Воля-Кабель, Киевстар, Укртелеком и другие службы), отправлять переводы PrivatMoney и WesternUnion, подтверждать действия с помощью функции Бесконтакт используя QR-код.

 

Что нового в Приват24 5.16.00 для Android?
  • Вход по отпечатку пальца на всех девайсах. Для фрезеровщиков в разработке авторизация по сетчатке глаза.
Скриншоты Приват24:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)35 / 71 939
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Удаленное управление

Отзывы о программе Приват24

Яна про Приват24 5.11.02 для Android [05-08-2016]

Не могу теперь убрать подтверждения действий через приложение приват24, полный отстой!!!
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Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [21-12-2015]

Спасибо администрации софтпортала, что сохранили (или не успели обновить) версию 5.05.06 Приват24 до последней доступной 5.06.00, которой ПБ в очередной раз "порадовал" своих клиентов. Благодаря вам смог сделать откат. Спасибо.
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Sam в ответ Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [22-12-2015]

Скорее всего не успели :) Повезло
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Игорь Егоров про Приват24 4.16.10 для Android [06-03-2015]

Если у Вас уже стоит приват 24, то эту версию лучше не ставить- ждет жуткий "облом" из-за отсутствия ряда удобных функций, которых теперь нет. Если ставите в первый раз - то можно, каждое следующее обновление будет Вас радовать "улучшениями", так как вы не знаете, какое оно было удобное раньше, и какая гадость версия 4.16.10...
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