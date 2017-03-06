Приват24 – интернет клиент-банк для осуществления финансовых операций. С помощью приложения можно мониторить состояние счета, осуществлять платежи в пределах Украины, пополнять мобильный телефон, переводить средства с карты на карту, обналичивать Google чеки, покупать ж/д, авиа, автобусные билеты на национальные и международные рейсы, оплачивать покупки в Steam, Warface и других популярных играх.
Приват24 позволяет оплачивать коммунальные услуги (Viasat, Vega, Воля-Кабель, Киевстар, Укртелеком и другие службы), отправлять переводы PrivatMoney и WesternUnion, подтверждать действия с помощью функции Бесконтакт используя QR-код.
Не могу теперь убрать подтверждения действий через приложение приват24, полный отстой!!! | | Ответить
Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [21-12-2015]
Спасибо администрации софтпортала, что сохранили (или не успели обновить) версию 5.05.06 Приват24 до последней доступной 5.06.00, которой ПБ в очередной раз "порадовал" своих клиентов. Благодаря вам смог сделать откат. Спасибо. | | Ответить
Sam в ответ Игорь про Приват24 5.05.06 для Android [22-12-2015]
Игорь Егоров про Приват24 4.16.10 для Android [06-03-2015]
Если у Вас уже стоит приват 24, то эту версию лучше не ставить- ждет жуткий "облом" из-за отсутствия ряда удобных функций, которых теперь нет. Если ставите в первый раз - то можно, каждое следующее обновление будет Вас радовать "улучшениями", так как вы не знаете, какое оно было удобное раньше, и какая гадость версия 4.16.10... | 16 | Ответить