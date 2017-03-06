Приват24 – интернет клиент-банк для осуществления финансовых операций. С помощью приложения можно мониторить состояние счета, осуществлять платежи в пределах Украины, пополнять мобильный телефон, переводить средства с карты на карту, обналичивать Google чеки, покупать ж/д, авиа, автобусные билеты на национальные и международные рейсы, оплачивать покупки в Steam, Warface и других популярных играх.

Приват24 позволяет оплачивать коммунальные услуги (Viasat, Vega, Воля-Кабель, Киевстар, Укртелеком и другие службы), отправлять переводы PrivatMoney и WesternUnion, подтверждать действия с помощью функции Бесконтакт используя QR-код.