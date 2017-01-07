PicsArt - Фотостудия - многофункциональный фоторедактор для Android-устройств, который предлагает пользователю широкие возможности по созданию снимков и редактированию изображений. С помощью программы делать фотографии, применять к ним различные эффекты, накладывать различные маски, рамки, границы, текст, добавлять комментарии, настраивать цвет и многое другое. Имеются и более профессиональные инструменты: клонирование, изменение перспективы в фото, эффект двойной выдержки и зеркального отображения.

Также присутствуют инструменты для рисования, например разнообразные кисточки, карандаши и пр. Готовыми проектами можно делиться в социальной сети PicsArt или опубликовать их в Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Dropbox, Fouresquare, Tumblr, Blogger, отправить по SMS и электронной почте.