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PicsArt - Фотостудия для Android

PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для Android

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Описание PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для AndroidОписание   Скачать PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (51,68 Мб) Скриншоты PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для AndroidОтзывы (10)  
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4.48 из 5, всего оценок - 98
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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PicsArt - Фотостудия - многофункциональный фоторедактор для Android-устройств, который предлагает пользователю широкие возможности по созданию снимков и редактированию изображений. С помощью программы делать фотографии, применять к ним различные эффекты, накладывать различные маски, рамки, границы, текст, добавлять комментарии, настраивать цвет и многое другое. Имеются и более профессиональные инструменты: клонирование, изменение перспективы в фото, эффект двойной выдержки и зеркального отображения.

Также присутствуют инструменты для рисования, например разнообразные кисточки, карандаши и пр. Готовыми проектами можно делиться в социальной сети PicsArt или опубликовать их в Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Dropbox, Fouresquare, Tumblr, Blogger, отправить по SMS и электронной почте.

Что нового в PicsArt - Фотостудия 8.2.1 для Android?
  • Порадуй свой взгляд приливом цвета с новым эффектом "Призма".
Скриншоты PicsArt - Фотостудия:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 56 948
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе PicsArt - Фотостудия

пи про PicsArt - Фотостудия 4.2.1 для Android [23-04-2014]

идиотская
1 | 8 | Ответить

Екатерина про PicsArt - Фотостудия 4.1.0 для Android [07-03-2014]

Очень классная программа, всем советую ее скачать)))
единственное хочется чтобы эту программу можно было установить и на компьютер)))
8 | 8 | Ответить

Айша в ответ Екатерина про PicsArt - Фотостудия 5.10.4 для Android [02-01-2016]

У неё нет вируса?
| 1 | Ответить

Aliya про PicsArt - Фотостудия 4.0.0 для Android [14-02-2014]

как скачать?
8 | 14 | Ответить

Лол про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [25-04-2013]

Хрень какая-то не качайте(((
1 | 7 | Ответить

dasha про PicsArt - Фотостудия 3.4.2 для Android [22-04-2013]

афигенная штука, качайте советую!!!
2 | 1 | Ответить

zyxra в ответ dasha про PicsArt - Фотостудия 4.1.1 для Android [30-03-2014]

Норм
| 1 | Ответить

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