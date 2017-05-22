Torch Browser для Windows

Torch Browser 55.0.0.12195

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Описание Torch Browser 55.0.0.12195Описание   Скачать Torch Browser 55.0.0.12195СКАЧАТЬ (65,76 Мб) Скриншоты Torch Browser 55.0.0.12195Скриншоты (3)   Статистика Torch Browser 55.0.0.12195Статистика   Отзывы о Torch Browser 55.0.0.12195Отзывы (23)  
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4.58 из 5, всего оценок - 90
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Torch Browser - мощный и в то же время простой браузер на платформе Chromium с новыми возможностями и параметрами. Теперь не требуется загружать дополнительные инструменты, прямо из браузера вы сможете скачать торрент, сохранить видео, ускорить загрузку, поделиться ссылками и др.

Возожности Torch Browser:

  • Встроенный торрент клиент.
  • Встроенный ускоритель загрузки.
  • Видео Граббер. Сохранение видео с сайта, на котором вы его просматриваете.
  • Простое создание и управление закладками.
  • Встроенные в браузер специальные функции безопасности защитят ваши данные и деятельность в Интернете.
Что нового в Torch Browser 55.0.0.12195?
  • Улучшения в работе браузера
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Torch Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 36 229
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Torch Browser

бык-мык про Torch Browser 45.0.0.11014 [23-05-2016]

да нормальный браузер только вот последний мне на руки попадался с вирусом антивирусником проверял , а теперь его установить автономно нельзя требует онлаин подключение .
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fafay про Torch Browser 36.0.0.8667 [11-01-2015]

Димон,а 26 кадра не нашел?Чё,травка не свежая,аль спайс просроченный ?
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bobr про Torch Browser 36.0.0.8117 [24-10-2014]

Димон, курить надо меньше и травки нюхать.
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nordstone в ответ bobr про Torch Browser 36.0.0.8455 [23-12-2014]

и избегать просроченных мухоморов !
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Андрей Котов про Torch Browser 33.0.0.7703 [27-08-2014]

Типичная копия хромиума!
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Димон про Torch Browser 33.0.0.7326 [13-07-2014]

не знаю как вы но я удалил его,после того как начал использовать его ухудшилось самочувствие,замечал несколько раз 25 кадр!огромными красными буквами было что то написано...
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евген в ответ Димон про Torch Browser 39.0.0.9309 [06-05-2015]

поставь adblok и всё будет отлично
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