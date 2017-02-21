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5 NCH Tone Generator - простая в использовании программа, представляющая собой генератор сигналов, с помощью которого можно калибровать и тестировать аудио оборудование или динамики, настраивать музыкальные инструменты, проверять функционирование звуковых карт и многое другое. Утилита может генерировать как синусоидальные волны, так и создавать меандр, треугольную форму волны, пилообразный сигнал, импульсные волны, а также основные "цвета" шумов (белый шум, розовый, голубой, серый, фиолетовый и др.). Поддерживается полоса пропускания от 1 Гц до 22 кГц, присутствует возможность одновременного создания нескольких тонов, сохранение сгенерированного сигнала в виде WAV файла.