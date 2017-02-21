NCH Tone Generator для Windows

NCH Tone Generator 3.26

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Описание NCH Tone Generator 3.26Описание   Скачать NCH Tone Generator 3.26СКАЧАТЬ (356 Кб) Скриншоты NCH Tone Generator 3.26Скриншоты (1)   Статистика NCH Tone Generator 3.26Статистика   Отзывы о NCH Tone Generator 3.26Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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NCH Tone Generator - простая в использовании программа, представляющая собой генератор сигналов, с помощью которого можно калибровать и тестировать аудио оборудование или динамики, настраивать музыкальные инструменты, проверять функционирование звуковых карт и многое другое. Утилита может генерировать как синусоидальные волны, так и создавать меандр, треугольную форму волны, пилообразный сигнал, импульсные волны, а также основные "цвета" шумов (белый шум, розовый, голубой, серый, фиолетовый и др.). Поддерживается полоса пропускания от 1 Гц до 22 кГц, присутствует возможность одновременного создания нескольких тонов, сохранение сгенерированного сигнала в виде WAV файла.

Скриншоты NCH Tone Generator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.96
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 261
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины - другое
 Вирусов нет в NCH Tone Generator 3.07 ( 8 Январь 2014)

Отзывы о программе NCH Tone Generator

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Отзывов о программе NCH Tone Generator 3.26 пока нет, можете добавить...

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