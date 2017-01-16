BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Free Описание СКАЧАТЬ ( 10,52 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (2) Оцените программу!

4.01 из 5, всего оценок - 18 Рейтинг программы - 4.01 из 5

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5 BullZip PDF Printer - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл. Настройка параметров качества PDF-документа (экран, принтер, электрнная книга, предпечатный).

Установка свойств документа.

Добавление водяных знаков, поворот, изменение размера, прозрачности, наложение и добавление заднего фона.

Объединять несколько PDF-документов в один и разделение его на части.

Защита документа паролем.

128/40 битное шифрование.

Поддерживает Microsoft Terminal Server и Citrix Metaframe.

Интерфейс для командной строки для всех настроек.

Интерфейс COM/ActiveX для контроля на программном уровне

Поддержка выходных форматов: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF. Внимание! Для работы BullZip PDF Printer необходима установка GPL Ghostscript. Что нового в BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Free?

Обновлены переводы Скриншоты BullZip PDF Printer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 22 / 28 438 Разработчик Bullzip.com Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы PDF - Печать - Конверторы Отзывы о программе BullZip PDF Printer Надежда После первого комента сразу закрыл страницу и занес в черный список.

| | Ответить Любовь Даже не вздумайте качать,в ней полно вирусов!!!!!

| | Ответить Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости