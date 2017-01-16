BullZip PDF Printer - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл.
Настройка параметров качества PDF-документа (экран, принтер, электрнная книга, предпечатный).
Установка свойств документа.
Добавление водяных знаков, поворот, изменение размера, прозрачности, наложение и добавление заднего фона.
Объединять несколько PDF-документов в один и разделение его на части.
Защита документа паролем.
128/40 битное шифрование.
Поддерживает Microsoft Terminal Server и Citrix Metaframe.
Интерфейс для командной строки для всех настроек.
Интерфейс COM/ActiveX для контроля на программном уровне
Поддержка выходных форматов: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF.
Внимание! Для работы BullZip PDF Printer необходима установка GPL Ghostscript.
Что нового в BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Free?