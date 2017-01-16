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BullZip PDF Printer для Windows

BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Free

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Описание BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 FreeОписание   Скачать BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 FreeСКАЧАТЬ (10,52 Мб) Скриншоты BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 FreeСкриншоты (6)   Статистика BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 FreeСтатистика   Отзывы о BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 FreeОтзывы (2)  
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4.01 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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BullZip PDF Printer - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл.

  • Настройка параметров качества PDF-документа (экран, принтер, электрнная книга, предпечатный).
  • Установка свойств документа.
  • Добавление водяных знаков, поворот, изменение размера, прозрачности, наложение и добавление заднего фона.
  • Объединять несколько PDF-документов в один и разделение его на части.
  • Защита документа паролем.
  • 128/40 битное шифрование.
  • Поддерживает Microsoft Terminal Server и Citrix Metaframe.
  • Интерфейс для командной строки для всех настроек.
  • Интерфейс COM/ActiveX для контроля на программном уровне
  • Поддержка выходных форматов: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF.

Внимание! Для работы BullZip PDF Printer необходима установка GPL Ghostscript.

Что нового в BullZip PDF Printer 11.0.0.2588 Free?
  • Обновлены переводы
Скриншоты BullZip PDF Printer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)22 / 28 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Печать - Конверторы

Отзывы о программе BullZip PDF Printer

Надежда про BullZip PDF Printer 10.24.0.2543 Free [03-10-2016]

После первого комента сразу закрыл страницу и занес в черный список.
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Любовь про BullZip PDF Printer 10.10.0.2307 Free [24-12-2014]

Даже не вздумайте качать,в ней полно вирусов!!!!!
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