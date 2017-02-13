Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК. Позволяет высвободить и настроить оперативную память, занятую бесполезными приложениями для повышения производительности ПК. Проста в использовании, подходит как для новичков, так и экспертам.
Возможности программы:
Динамический график в режиме реального времени, отображающий состояние памяти. Вы сможете в любое время наблюдать размеры свободной (зеленый) и используемой памяти (красный).
Возможность автоматической оптимизации оперативной памяти.