Wise Memory Optimizer для Windows

Wise Memory Optimizer 3.49.100

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Описание Wise Memory Optimizer 3.49.100Описание   Скачать Wise Memory Optimizer 3.49.100СКАЧАТЬ (1,01 Мб) Скриншоты Wise Memory Optimizer 3.49.100Скриншоты (2)   Статистика Wise Memory Optimizer 3.49.100Статистика   Отзывы о Wise Memory Optimizer 3.49.100Отзывы (27)  
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4.63 из 5, всего оценок - 79
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК. Позволяет высвободить и настроить оперативную память, занятую бесполезными приложениями для повышения производительности ПК. Проста в использовании, подходит как для новичков, так и экспертам.

Возможности программы:

  • Динамический график в режиме реального времени, отображающий состояние памяти. Вы сможете в любое время наблюдать размеры свободной (зеленый) и используемой памяти (красный).
  • Возможность автоматической оптимизации оперативной памяти.
  • Освобождение заданного значения памяти.
Что нового в Wise Memory Optimizer 3.49.100?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wise Memory Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)51 / 71 898
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Оперативная память

Отзывы о программе Wise Memory Optimizer

Олег про Wise Memory Optimizer 3.45.96 [07-07-2016]

Лучше этой утилиты никто уже не придумает. Русский язык присутствует. Спасибо разработчикам.
3 | | Ответить

Валерка про Wise Memory Optimizer 3.45.96 [10-05-2016]

Все отлично, прога работает!
Но есть один момент у меня после перезагрузки комп не грузится, подскажите что делать!
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с300 про Wise Memory Optimizer 3.45.96 [29-02-2016]

доброго дня прога хорошая ток почему то нет Русского языка в настройках???
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александр в ответ с300 про Wise Memory Optimizer 3.45.96 [20-03-2016]

есть за румынским следом идет
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kabus22 в ответ с300 про Wise Memory Optimizer 3.45.96 [30-03-2016]

Русский язык 13 пункт с низу
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денис про Wise Memory Optimizer 3.41.92 [26-11-2015]

прога крутяк попробуйте не пожалеете
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михаил про Wise Memory Optimizer 3.41.92 [24-09-2015]

молодцы!!!!! хорошая программа. несколько перепробывал, лучшая вот эта прога. еще раз МОЛОДЦЫ. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОПРОБУЙТЕ И ОНА ВАМ ПОНРАВИТСЯ.
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