Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК. Позволяет высвободить и настроить оперативную память, занятую бесполезными приложениями для повышения производительности ПК. Проста в использовании, подходит как для новичков, так и экспертам.

Отзывы о программе Wise Memory Optimizer Олег Лучше этой утилиты никто уже не придумает. Русский язык присутствует. Спасибо разработчикам.

3 | | Ответить Валерка Все отлично, прога работает!

Но есть один момент у меня после перезагрузки комп не грузится, подскажите что делать!

| 3 | Ответить с300 доброго дня прога хорошая ток почему то нет Русского языка в настройках???

1 | 1 | Ответить александр с300 есть за румынским следом идет

| | Ответить kabus22 с300 Русский язык 13 пункт с низу

| | Ответить денис прога крутяк попробуйте не пожалеете

| 1 | Ответить михаил молодцы!!!!! хорошая программа. несколько перепробывал, лучшая вот эта прога. еще раз МОЛОДЦЫ. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОПРОБУЙТЕ И ОНА ВАМ ПОНРАВИТСЯ.

1 | | Ответить Читать все отзывы (27) / Добавить отзыв