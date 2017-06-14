Программы для Android » Система » другое » SD Maid 4.7.4 для Android
SD Maid для Android

SD Maid 4.7.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SD Maid 4.7.4 для AndroidОписание   Скачать SD Maid 4.7.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,68 Мб) Скриншоты SD Maid 4.7.4 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика SD Maid 4.7.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о SD Maid 4.7.4 для AndroidОтзывы (5)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SD Maid - мощный инструмент для Android-устройств, который позволяет очистить систему от временных файлов, журналов (логов), отчетов об ошибках, пустых каталогов, ненужных приложений и пр.

Программа включает инструменты для поиска дубликатов файлов, а также файлов и папок занимающих больше всего места на карте памяти. Присутствует несколько вариантов очистки.

Для использования SD Maid рекомендуется наличие root-прав, иначе функционал приложения будет ограничен.

Скриншоты SD Maid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 22 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа SD Maid отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Kingo Android Root 3.3 для Android

Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство

Менеджер приложений 3.6.2019 для Android

Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название которого говорит само за себя. С помощью данной программы можно быстро и

CPU-Z 1.23 для Android

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой

AIDA64 1.45 для Android

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Clean Master 5.14.6 для Android

Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,

скачать Adguard

Отзывы о программе SD Maid

hu810 про SD Maid 3.1.3.4 для Android [27-07-2015]

Отличная прога. Clean Master просто детский сад по сравнению с ней.
Самое главное преимущество перед Clean Masterом в том, что она не удаляет НУЖНЫЕ файлы.
| 1 | Ответить

пётр про SD Maid 3.1.1.3 для Android [17-12-2014]

прога супе,только нужны руут
| | Ответить

Сам за себя про SD Maid 3.0.2.5 для Android [11-02-2014]

Прога детский сад по сравнению с Clean Master!
1 | 2 | Ответить

nicklout про SD Maid 2.1.4.0 для Android [11-01-2014]

Просто Отлично ! Очень доволен! Ccleaner - просто детский сад.
| | Ответить

Василий про SD Maid 2.1.2.5 для Android [11-09-2013]

Програмка супер!
| | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 