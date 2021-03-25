File Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,66 Мб
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File Manager - простое и бесплатное приложение для управления файлами, будь то изображения, фильмы, документы, музыка, или программы на вашем мобильном телефоне. Присутствует поддержка сжатых и распакованных файлов ZIP, RAR, JAR, TAR и APK с паролем (шифрование AES 256 бит), работа с облачными хранилищами (Onedrive, Google Диск, Dropbox, Box, OwnCloud, Yandex, Sugarsync, WebDAV, Mediafire и пр.), возможность управлять файлами телефона с вашего компьютера, поддержка FTP, SMB и многое другое.

Ключевые особенности File Manager:

  • Поддержка почти всех популярных облачных хранилищ.
  • Просмотр внутреннего хранилища и внешнего хранилища SD-карт.
  • Эффективное управление вашими файлами.
  • Возможность освободить внутреннюю память при помощи интеллектуального анализа.
  • Доступ к файлам на USB-накопителе или файлы доступа на microSD.
  • Перенос содержимого между внутренним хранилищем, внешним хранилищем, USB-картой и облачным хранилищем.
  • Просмотр медиафайлов по категориям (например, изображения, аудио, видео и т.п.).
  • Передача и управление файлами по ftp-соединению.
  • Создание резервных копий.
  • Поддержка ZIP и RAR: сжатые и распакованные файлы ZIP, RAR, JAR, TAR и APK с паролем (шифрование AES 256 бит).
  • Доступ к домашним файлам на вашем мобильном телефоне с помощью samba.
  • Поддержка нескольких тем оформления.
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