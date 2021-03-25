File Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lufick
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,66 Мб
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File Manager - простое и бесплатное приложение для управления файлами, будь то изображения, фильмы, документы, музыка, или программы на вашем мобильном телефоне. Присутствует поддержка сжатых и распакованных файлов ZIP, RAR, JAR, TAR и APK с паролем (шифрование AES 256 бит), работа с облачными хранилищами (Onedrive, Google Диск, Dropbox, Box, OwnCloud, Yandex, Sugarsync, WebDAV, Mediafire и пр.), возможность управлять файлами телефона с вашего компьютера, поддержка FTP, SMB и многое другое.
Ключевые особенности File Manager:
- Поддержка почти всех популярных облачных хранилищ.
- Просмотр внутреннего хранилища и внешнего хранилища SD-карт.
- Эффективное управление вашими файлами.
- Возможность освободить внутреннюю память при помощи интеллектуального анализа.
- Доступ к файлам на USB-накопителе или файлы доступа на microSD.
- Перенос содержимого между внутренним хранилищем, внешним хранилищем, USB-картой и облачным хранилищем.
- Просмотр медиафайлов по категориям (например, изображения, аудио, видео и т.п.).
- Передача и управление файлами по ftp-соединению.
- Создание резервных копий.
- Поддержка ZIP и RAR: сжатые и распакованные файлы ZIP, RAR, JAR, TAR и APK с паролем (шифрование AES 256 бит).
- Доступ к домашним файлам на вашем мобильном телефоне с помощью samba.
- Поддержка нескольких тем оформления.
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