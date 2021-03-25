File Manager - простое и бесплатное приложение для управления файлами, будь то изображения, фильмы, документы, музыка, или программы на вашем мобильном телефоне. Присутствует поддержка сжатых и распакованных файлов ZIP, RAR, JAR, TAR и APK с паролем (шифрование AES 256 бит), работа с облачными хранилищами (Onedrive, Google Диск, Dropbox, Box, OwnCloud, Yandex, Sugarsync, WebDAV, Mediafire и пр.), возможность управлять файлами телефона с вашего компьютера, поддержка FTP, SMB и многое другое.

Ключевые особенности File Manager: