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Nero WaveEditor для Windows

Nero WaveEditor 15.0.6000

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Описание Nero WaveEditor 15.0.6000Описание   Скачать Nero WaveEditor 15.0.6000СКАЧАТЬ (2,91 Мб) Скриншоты Nero WaveEditor 15.0.6000Скриншоты (5)   Статистика Nero WaveEditor 15.0.6000Статистика   Отзывы о Nero WaveEditor 15.0.6000Отзывы (15)  
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4.59 из 5, всего оценок - 69
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием различных методов фильтрации и оптимизации звука. В Nero WaveEditor имеются различные эффекты (хор, задержка, модуляция, искусственное эхо, псевдореверс и т.д.), инструменты (динамический процессор, эквалайзер, шумовой шлюз), фильтры, а также сложные алгоритмы усовершенствования, как например экстраполяция диапазона, шумоподавление и пр. Присутствует поддержка VST плагинов и подключаемых модулей DirectX.

Скриншоты Nero WaveEditor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)46 / 90 708
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио

Отзывы о программе Nero WaveEditor

Алёна про Nero WaveEditor 14.0.0050 [09-11-2016]

Спасибо за программу! У меня на 8-ку замечательно поставилась, всё работает отлично))))
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Александр про Nero WaveEditor 14.0.050 [18-04-2016]

Нормально устанавливается на 10 и всё работает.
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Александр Компромистер про Nero WaveEditor 14.0.050 [29-03-2016]

Не качается. Возможно, даже и не подойдет: у меня винда 8.1.
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игорь про Nero WaveEditor 14.0.0020 [26-02-2016]

у меня он ваще не встает на 10 - пишет внутренняя ошибка установщика
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Анна про Nero WaveEditor 14.0.0030 [05-12-2015]

Почему значок ножницы серые и отменить значки тоже ,я не могу вырезать музыку .Я что зря устанавливала неро
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