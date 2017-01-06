Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием различных методов фильтрации и оптимизации звука. В Nero WaveEditor имеются различные эффекты (хор, задержка, модуляция, искусственное эхо, псевдореверс и т.д.), инструменты (динамический процессор, эквалайзер, шумовой шлюз), фильтры, а также сложные алгоритмы усовершенствования, как например экстраполяция диапазона, шумоподавление и пр. Присутствует поддержка VST плагинов и подключаемых модулей DirectX.

Отзывы о программе Nero WaveEditor Алёна Спасибо за программу! У меня на 8-ку замечательно поставилась, всё работает отлично))))

| | Ответить Александр Нормально устанавливается на 10 и всё работает.

| | Ответить Александр Компромистер Не качается. Возможно, даже и не подойдет: у меня винда 8.1.

1 | 1 | Ответить игорь у меня он ваще не встает на 10 - пишет внутренняя ошибка установщика

| 1 | Ответить Анна Почему значок ножницы серые и отменить значки тоже ,я не могу вырезать музыку .Я что зря устанавливала неро

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