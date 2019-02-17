Ocenaudio - отличный бесплатный аудиоредактор и анализатор с достаточно большим набором готовых эффектов и фильтров для быстрого и качественного преобразования звукового файла. Программой поддерживаются все самые популярные форматы аудио: MP3, WAV, OGG, MP4, RAW, CAF и другие.
Отличительной особенностью Ocenaudio от других редакторов является простота и доступность использования, а также качественный во всех смыслах интерфейс. Загрузив файл, Вы увидите его спектрограмму, можете познакомиться с различной информацией о нем и конечно же приступить к редактированию. Удобно, что все вносимые изменения сразу же применяются, и Вы можете откорректировать тот или иной эффект.
Что касается самих преобразований, то тут есть фильтры высоких и низких частот, амплитудное редактирование, динамическая обработка, 11- и 31-полосный эквалайзеры, задержка звучания, нормализация и многое другое. В целом, функционал Ocenaudio достаточно разнообразен и способен удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания
Отзывы о программе ocenaudio
Владимир_1950 про ocenaudio 3.3.10 [30-01-2018]
И еще - можно в разумных пределах изменить тональность - из минусовки для саксофона альта или вообще музыкальной тональности, для саксофона тенора (1 тон), с альта для тенора - проверю, отпишусь. 1 | | Ответить
Владимир_1950 про ocenaudio 3.3.10 [30-01-2018]
Искал программу для записи звука с клавишных (выход МИДИ). Разные программы либо криво становятся, либо сильно ограниченные. Нашел программу ocenaudio - все минимально необходимые задачи решает - записывает с предварительным контролем уровня сигнала, обрезает "хвосты". нормализует и др. А более и не надо. Качество еще не сравнивал с другими программами. Электронно обратился к разработчикам за помощью - ответил на следующий день с рекомендацией!!! А это очень важно - обратная связь (vsax@bk.ru - мой мэил) с пользователем. | 1 | Ответить
Spacenico про ocenaudio 3.1.5 [30-07-2016]
Безупречно-удобная программа для редактирования звука. (+VTS !) 2 | | Ответить
Владимир про ocenaudio 3.0.7 [26-02-2016]
Установил... обрезал... сохранил... все просто до немогу!!! 2 | 1 | Ответить
Syringa про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [11-02-2016]
Мне-то и надо вырезать кусочек любимого рингтона - отличная программа ! никаких замарочек , просто и понятно, даже фуфлогонам должно быть понятно)))) 1 | | Ответить