ocenaudio для Windows

ocenaudio 3.6.0

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Описание ocenaudio 3.6.0Описание   Скачать ocenaudio 3.6.0СКАЧАТЬ (24,32 Мб) Скриншоты ocenaudio 3.6.0Скриншоты (8)   Статистика ocenaudio 3.6.0Статистика   Отзывы о ocenaudio 3.6.0Отзывы (10)  
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3.95 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.95 из 5
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Ocenaudio - отличный бесплатный аудиоредактор и анализатор с достаточно большим набором готовых эффектов и фильтров для быстрого и качественного преобразования звукового файла. Программой поддерживаются все самые популярные форматы аудио: MP3, WAV, OGG, MP4, RAW, CAF и другие.

Отличительной особенностью Ocenaudio от других редакторов является простота и доступность использования, а также качественный во всех смыслах интерфейс. Загрузив файл, Вы увидите его спектрограмму, можете познакомиться с различной информацией о нем и конечно же приступить к редактированию. Удобно, что все вносимые изменения сразу же применяются, и Вы можете откорректировать тот или иной эффект.

Что касается самих преобразований, то тут есть фильтры высоких и низких частот, амплитудное редактирование, динамическая обработка, 11- и 31-полосный эквалайзеры, задержка звучания, нормализация и многое другое. В целом, функционал Ocenaudio достаточно разнообразен и способен удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.

Что нового в ocenaudio 3.6.0?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ocenaudio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 11 350
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
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Отзывы о программе ocenaudio

Владимир_1950 про ocenaudio 3.3.10 [30-01-2018]

И еще - можно в разумных пределах изменить тональность - из минусовки для саксофона альта или вообще музыкальной тональности, для саксофона тенора (1 тон), с альта для тенора - проверю, отпишусь.
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Владимир_1950 про ocenaudio 3.3.10 [30-01-2018]

Искал программу для записи звука с клавишных (выход МИДИ). Разные программы либо криво становятся, либо сильно ограниченные. Нашел программу ocenaudio - все минимально необходимые задачи решает - записывает с предварительным контролем уровня сигнала, обрезает "хвосты". нормализует и др. А более и не надо. Качество еще не сравнивал с другими программами. Электронно обратился к разработчикам за помощью - ответил на следующий день с рекомендацией!!! А это очень важно - обратная связь (vsax@bk.ru - мой мэил) с пользователем.
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Spacenico про ocenaudio 3.1.5 [30-07-2016]

Безупречно-удобная программа для редактирования звука. (+VTS !)
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Владимир про ocenaudio 3.0.7 [26-02-2016]

Установил... обрезал... сохранил... все просто до немогу!!!
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Syringa про ocenaudio 2.0.16 build 7900 [11-02-2016]

Мне-то и надо вырезать кусочек любимого рингтона - отличная программа ! никаких замарочек , просто и понятно, даже фуфлогонам должно быть понятно))))
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