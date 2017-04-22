Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ. Этот антивирус состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за определенный спектр защиты:
Антивирус и антишпион
Продвинутый модуль сканирования - объединение нескольких видов анализа (проверка на вирусы, безопасность домашней сети и пр.)
Сканирование HTTPS
Аварийный диск
Безопасность домашней сети
Чистильщик браузера
Менеджер паролей
База avast! Community IQ
Регулярное обновление вирусных баз
Анализ всех файлов, программ и процессов на ПК в реальном времени
Экран электронной почты - сканирование всего входящего и исходящего трафика почтовой корреспонденции.
Чем бы вы ни занимались на своем компьютере, с Avast Free Antivirus можете быть уверены в безопасности персональных данных, паролей, конфиденциальности серфинга, а сама система полноценно защищена даже от самых новых вирусов и угроз.
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
Отзывы о программе avast! Free Antivirus
Евгений про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [19-02-2017]
Пользовался около 10 лет дома и на роботе, пока не обновил последний раз...! При включении ПК сразу перезагрузка, в строке задач нет а ярлык есть з закрытыми экранами плюс грузит систему, удаляется только в безопасном режиме на правах админа больше никак. Удаляеш, ставиш вновь таже песня только обновил сразу глюек. Убил день результата ноль.Раньше советовал знакомым теперь НЕТ!, забыл сказать -время от времени продаю ноутбуки и всегда устанавливал аваст, теперь никогда - людей жалко! Разработчики тупо зажрались и не следят за своим продуктом это уже не та контора которая была еще год-два назад. А посему прощай АВАСТ! 2 | 7 | Ответить
виктор про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [04-02-2017]
купил лицензию
переустановил виндовс и не могу продлить лицензию и ни кто из тех поддержки не помогает вернуть
ни денег ни лецензии
одним словом *****
везде буду оставлять негатив из за того что меня кинули | 9 | Ответить
Бывший поклонник про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [27-01-2017]
Во разрабы потрудились((( Самый обычный Utorent видит как вирус? Это как ссука? Что, денег не кинули, так мы вас как вирус рассмотрим...? Я и раньше на некоторые неадекватные действия АВАСТа закрывал глаза, но это просто уже переполнило чашу! Прощай АВАСТ, 5 долгих лет провели вместе, но что-то в голове у твоих разрабов не стыкуется с моими интересами( 2 | 12 | Ответить
Павел в ответ Бывший поклонник про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [30-01-2017]
Эх, Вы! В юторрент рекламных модулей полно. Его многие антивирусы удаляют из-за этого. Дело в юторренте. Надо было кубитторент ставить или просто битторрент! | | Ответить
Жакобай про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [06-11-2016]
Я не собираюсь поливать дерьмом интеллектуальный труд разработчиков и тем более пиарить. Хочу рассказать как бесплатный антивирус Аваст помог удалить вирусный модуль Мэйл ру из-за которой в моём браузере хром безвозвратно поменялась поисковая система с гугл на мэйл ру.Облазил весь интернет не мог решить проблему. Удалил хром, переустанавливал - не помогло. До аваста стоял nod бета версия на месяц, он находил,блокировал весь вирусный мусор, но проблему не решал.Пробовал прогу 360 тоже безрезультатно.Поставил аваст он сразу нашел и удалил этот ГРЁБАННЫЙ вирусный модуль Мэйл ру инфицированный паразитом searche-engine.ru который не хило затрахал мне мозги!Кто столкнулся с такой проблемой может будет полезной эта инфа! 25 | 5 | Ответить
пользователь про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [22-10-2016]
Отбирает права администратора. Удаляется через биос! Восстание машин! 3 | 33 | Ответить
дмитрий в ответ пользователь про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [10-02-2017]
куда писать админам? скиньте плиз ссылку mitya.ananev.84@mail.ru
купил в инете за 500 рублей и не помогает, как вернуть деньги? | | Ответить