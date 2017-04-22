avast! Free Antivirus для Windows

avast! Free Antivirus 17.3.2291

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Описание avast! Free Antivirus 17.3.2291Описание   Скачать avast! Free Antivirus 17.3.2291СКАЧАТЬ (275,51 Мб) Скриншоты avast! Free Antivirus 17.3.2291Скриншоты (7)   Статистика avast! Free Antivirus 17.3.2291Статистика   Отзывы о avast! Free Antivirus 17.3.2291Отзывы (6139)  
Оцените программу!
4.64 из 5, всего оценок - 5777
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ. Этот антивирус состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за определенный спектр защиты:

  • Антивирус и антишпион
  • Продвинутый модуль сканирования - объединение нескольких видов анализа (проверка на вирусы, безопасность домашней сети и пр.)
  • Сканирование HTTPS
  • Аварийный диск
  • Безопасность домашней сети
  • Чистильщик браузера
  • Менеджер паролей
  • База avast! Community IQ
  • Регулярное обновление вирусных баз
  • Анализ всех файлов, программ и процессов на ПК в реальном времени
  • Экран электронной почты - сканирование всего входящего и исходящего трафика почтовой корреспонденции.

Чем бы вы ни занимались на своем компьютере, с Avast Free Antivirus можете быть уверены в безопасности персональных данных, паролей, конфиденциальности серфинга, а сама система полноценно защищена даже от самых новых вирусов и угроз.

Что нового в avast! Free Antivirus 17.3.2291?
  • Исправлено: Замедление работы компьютера во время установки
  • Исправлено: невозможность выбрать другой язык во время установки
Скриншоты avast! Free Antivirus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)62 / 6 325 106
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
 Программа avast! Free Antivirus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе avast! Free Antivirus

Евгений про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [19-02-2017]

Пользовался около 10 лет дома и на роботе, пока не обновил последний раз...! При включении ПК сразу перезагрузка, в строке задач нет а ярлык есть з закрытыми экранами плюс грузит систему, удаляется только в безопасном режиме на правах админа больше никак. Удаляеш, ставиш вновь таже песня только обновил сразу глюек. Убил день результата ноль.Раньше советовал знакомым теперь НЕТ!, забыл сказать -время от времени продаю ноутбуки и всегда устанавливал аваст, теперь никогда - людей жалко! Разработчики тупо зажрались и не следят за своим продуктом это уже не та контора которая была еще год-два назад. А посему прощай АВАСТ!
2 | 7 | Ответить

виктор про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [04-02-2017]

купил лицензию
переустановил виндовс и не могу продлить лицензию и ни кто из тех поддержки не помогает вернуть
ни денег ни лецензии
одним словом *****
везде буду оставлять негатив из за того что меня кинули
| 9 | Ответить

Бывший поклонник про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [27-01-2017]

Во разрабы потрудились((( Самый обычный Utorent видит как вирус? Это как ссука? Что, денег не кинули, так мы вас как вирус рассмотрим...? Я и раньше на некоторые неадекватные действия АВАСТа закрывал глаза, но это просто уже переполнило чашу! Прощай АВАСТ, 5 долгих лет провели вместе, но что-то в голове у твоих разрабов не стыкуется с моими интересами(
2 | 12 | Ответить

Павел в ответ Бывший поклонник про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [30-01-2017]

Эх, Вы! В юторрент рекламных модулей полно. Его многие антивирусы удаляют из-за этого. Дело в юторренте. Надо было кубитторент ставить или просто битторрент!
| | Ответить

Жакобай про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [06-11-2016]

Я не собираюсь поливать дерьмом интеллектуальный труд разработчиков и тем более пиарить. Хочу рассказать как бесплатный антивирус Аваст помог удалить вирусный модуль Мэйл ру из-за которой в моём браузере хром безвозвратно поменялась поисковая система с гугл на мэйл ру.Облазил весь интернет не мог решить проблему. Удалил хром, переустанавливал - не помогло. До аваста стоял nod бета версия на месяц, он находил,блокировал весь вирусный мусор, но проблему не решал.Пробовал прогу 360 тоже безрезультатно.Поставил аваст он сразу нашел и удалил этот ГРЁБАННЫЙ вирусный модуль Мэйл ру инфицированный паразитом searche-engine.ru который не хило затрахал мне мозги!Кто столкнулся с такой проблемой может будет полезной эта инфа!
25 | 5 | Ответить

пользователь про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [22-10-2016]

Отбирает права администратора. Удаляется через биос! Восстание машин!
3 | 33 | Ответить

дмитрий в ответ пользователь про avast! Free Antivirus 2016.12.3.2280 Final [10-02-2017]

куда писать админам? скиньте плиз ссылку mitya.ananev.84@mail.ru
купил в инете за 500 рублей и не помогает, как вернуть деньги?
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