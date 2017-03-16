Bandicam для Windows

Bandicam 3.3.3.1209

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Описание Bandicam 3.3.3.1209Описание   Скачать Bandicam 3.3.3.1209СКАЧАТЬ (16,24 Мб) Скриншоты Bandicam 3.3.3.1209Скриншоты (6)   Статистика Bandicam 3.3.3.1209Статистика   Отзывы о Bandicam 3.3.3.1209Отзывы (58)  
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4.09 из 5, всего оценок - 413
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
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Bandicam - одно из лучших приложений для захвата видео с экрана Вашего монитора, а также и для снятия скриншотов в высоком качестве. Программа обладает простым управлением и полностью настраивается на требуемые параметры записи: можно сохранять видео или картинки как всего рабочего стола, так и отдельно выбранной области; поддерживается работа со всеми приложениями, играми, фильмами; индивидуальный выбор качества и разрешения получаемых файлов и т.д.

Что касается форматов, в которые можно сохранять видео и изображения, то тут присутствуют все самые популярные: для видео - avi и mp4, для скриншотов - bmp, png, jpg. Кроме того, в программе обеспечена полная поддержка кодеков H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM, а также технологии DirectX/OpenGL. Удобно, что при записи видео из компьютерных игр можно видеть и контролировать показатели FPS, тем самым создавая высококачественные обзоры и описания.

Из дополнительных преимуществ Bandicam можно выделить возможность записи разрешением до 3840x2160, встроенный макет настроек для сохранения видео в формате загрузки на YouTube (720p/1080p), достаточно разумный размер получаемых файлов, отсутствие ограничений на максимально возможный объем файла и др.

Скриншоты Bandicam:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программызаписывает только 10 минут, водяной знак на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)15 / 167 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Видео захват

Отзывы о программе Bandicam

Judge1337 про Bandicam 3.0.4.1036 [02-05-2016]

Очень хорошая программа, но с настройками звука надо повозится. Для съёмки видео, летсплеев и другого - сойдет.
| 2 | Ответить

hfh про Bandicam 3.0.1.1003 [20-02-2016]

Камера хорошая но есть одно но звук плохой
| | Ответить

????? про Bandicam 2.4.2.905 [04-12-2015]

у меня видео 22 менуты 8г весит а на мовере есть видео с 25 мин
почему?
| 20 | Ответить

давид про Bandicam 2.2.3.804 [27-07-2015]

народ помогите что делать если когда я начинаю записывать оно лагает, комп новый, ни одна игра не лагает, лагов вообще небывает только когда записывать начинаю
6 | 28 | Ответить

межевия сватослав в ответ давид про Bandicam 3.0.1.1003 [23-01-2016]

посмотри видео как настроить бандикам
1 | 3 | Ответить

Владимир в ответ давид про Bandicam 3.0.1.1003 [24-01-2016]

значит слабый комп, потому что при записи нагрузка на комп в разы увеличиваеться
| | Ответить

Дмитрий про Bandicam 2.2.2.790 [08-06-2015]

доллар это рубли ил нет ?
3 | 18 | Ответить

Максим в ответ Дмитрий про Bandicam 2.2.3.803 [06-07-2015]

Нет , доллар это доллар , а рубль - это рубль !!!
1 | | Ответить

Илья в ответ Дмитрий про Bandicam 2.2.5.815 [04-08-2015]

Яблоко - это ананас или нет?
| 1 | Ответить

Никита в ответ Дмитрий про Bandicam 2.2.5.815 [05-08-2015]

Доллар это доллар. эта прога дорогая
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