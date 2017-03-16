Оцените программу!

4.09 из 5, всего оценок - 413 Рейтинг программы - 4.09 из 5

1

2

3

4

5 Bandicam - одно из лучших приложений для захвата видео с экрана Вашего монитора, а также и для снятия скриншотов в высоком качестве. Программа обладает простым управлением и полностью настраивается на требуемые параметры записи: можно сохранять видео или картинки как всего рабочего стола, так и отдельно выбранной области; поддерживается работа со всеми приложениями, играми, фильмами; индивидуальный выбор качества и разрешения получаемых файлов и т.д.



Что касается форматов, в которые можно сохранять видео и изображения, то тут присутствуют все самые популярные: для видео - avi и mp4, для скриншотов - bmp, png, jpg. Кроме того, в программе обеспечена полная поддержка кодеков H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM, а также технологии DirectX/OpenGL. Удобно, что при записи видео из компьютерных игр можно видеть и контролировать показатели FPS, тем самым создавая высококачественные обзоры и описания.



Из дополнительных преимуществ Bandicam можно выделить возможность записи разрешением до 3840x2160, встроенный макет настроек для сохранения видео в формате загрузки на YouTube (720p/1080p), достаточно разумный размер получаемых файлов, отсутствие ограничений на максимально возможный объем файла и др.