FastStone Capture для Windows

FastStone Capture 9.2

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Описание FastStone Capture 9.2Описание   Скачать FastStone Capture 9.2СКАЧАТЬ (3,32 Мб) Скриншоты FastStone Capture 9.2Скриншоты (5)   Статистика FastStone Capture 9.2Статистика   Отзывы о FastStone Capture 9.2Отзывы (37)  
Оцените программу!
4.34 из 5, всего оценок - 175
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием. Позволяет редактировать и просматривать графические файлы. Поддерживает BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF форматы.

Несложный в использовании встроенный графический редактор позволяет поворачивать, изменять размер, глубину цвета, вырезать фрагменты и производить другие операции с картинкой. Доступны горячие клавиши и множество настроек, с помощью которых можно делать снимки активного окна, всей рабочей области экрана, выделенной области и т.д.

Поддерживает снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она прокручивается в браузере. Предусмотрена возможность добавления на скриншоты поясняющих надписей, подписей, указательных стрелок и водяных знаков.

Кроме этого, с помощью FastStone Capture можно производить запись происходящего на экране монитора в видеофайл. Полученные снимки можно отправлять по электронной почте, загружать на собственный веб-сайт, генерировать в Word, PowerPoint и отправлять на печать.

Что нового в FastStone Capture 9.2?
  • Произведены улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
FastStone Capture
FastStone Capture
FastStone Capture
FastStone Capture
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 169 528
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе FastStone Capture

Юла про FastStone Capture 9.0 [21-01-2019]

19.92 $ за какой период?
| 12 | Ответить

Олег про FastStone Capture 9.0 [30-08-2018]

не сохраняет видео запись
выбираю папку, присваиваю имя файла, жму сохранить - хрен, а не сохранение -НЕТУ не только в этой папке, а ВООБЩЕ!!! че за...???
1 | 8 | Ответить

Elena про FastStone Capture 9.0 [20-06-2018]

У меня скачивает только пробный на 30 дней. И так как у меня уже это было, то мне предлагают купить. Почему вы пишете, что бесплатно?
10 | 11 | Ответить

Вера про FastStone Capture 8.9 [29-03-2018]

Мой антивирусник блокирует программу FastStone Capture Подскажите что мне сделать
4 | 5 | Ответить

Алена про FastStone Capture 8.6 [28-10-2017]

У МЕНЯ ДАННАЯ ПРОГРАММА НЕ УСТАНОВИЛАСЬ ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ ПИШЕТ ОШИБКА 5
| 9 | Ответить

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