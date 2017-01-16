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5 GameGain - программа для увеличения скорости работы игр путем оптимизации компьютера. Увеличивает общую скорость и выжимает производительность вашего компьютера до последнего бита. Это приложение вносит изменения в реестр и системные файлы для освобождения оперативной памяти, ускорения прорисовки изображений и использования всех ресурсов процессора. Программа проста в использовании, обладает простым и понятным интерфейсом, совместима со всеми версиями Windows, позволяет непосредственно вносить изменения в реестр, может автоматически выставлять правильные настройки и т.д. Что нового в GameGain 4.1.16.2017?

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