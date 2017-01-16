GameGain - программа для увеличения скорости работы игр путем оптимизации компьютера. Увеличивает общую скорость и выжимает производительность вашего компьютера до последнего бита.
Это приложение вносит изменения в реестр и системные файлы для освобождения оперативной памяти, ускорения прорисовки изображений и использования всех ресурсов процессора. Программа проста в использовании, обладает простым и понятным интерфейсом, совместима со всеми версиями Windows, позволяет непосредственно вносить изменения в реестр, может автоматически выставлять правильные настройки и т.д.