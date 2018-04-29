TCP Optimizer — это небольшая бесплатная утилита, которая поможет настроить ваше Интернет-соединение (от модема до кабельного подключения) на максимальное быстродействие.

Программа не требует установки, позволяет определить и установить наилучшее значение MaxMTU, а также настроить многие другие параметры.