TCP Optimizer для Windows

TCP Optimizer 4.07

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Описание TCP Optimizer 4.07Описание   Скачать TCP Optimizer 4.07СКАЧАТЬ (668 Кб) Скриншоты TCP Optimizer 4.07Скриншоты (4)   Статистика TCP Optimizer 4.07Статистика   Отзывы о TCP Optimizer 4.07Отзывы (66)  
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4.48 из 5, всего оценок - 190
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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TCP Optimizer — это небольшая бесплатная утилита, которая поможет настроить ваше Интернет-соединение (от модема до кабельного подключения) на максимальное быстродействие.

Программа не требует установки, позволяет определить и установить наилучшее значение MaxMTU, а также настроить многие другие параметры.

Скриншоты TCP Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)16 / 158 231
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWeb ускорители - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе TCP Optimizer

Александр про TCP Optimizer 3.0.8 [21-04-2015]

Для оптимизации и поднятия хорошего настроения: перейдите на более мощного интернет провайдера и купите себе SSD жесткий диск, всё будет ок.
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Олег про TCP Optimizer 3.0.8 [26-05-2014]

Реально увиличивает оператор By Fly,но не надолго ))),просекают и режут
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Николай про TCP Optimizer 3.0.8 [12-05-2014]

подключаюсь к интернету через модем в моб.телефоне, который подключён к компу через блютуз - программа моё подключение в упор не видит :(
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A minecraft server про TCP Optimizer 3.0.8 [11-05-2014]

ГОВНО!!!!!!!!!!!!
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cerniklop про TCP Optimizer 3.0.8 [22-02-2014]

настроил как написано в отзывах - ошибка
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