Windows Update Blocker для Windows

Windows Update Blocker 1.5

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Описание Windows Update Blocker 1.5Описание   Скачать Windows Update Blocker 1.5СКАЧАТЬ (463 Кб) Скриншоты Windows Update Blocker 1.5Скриншоты (2)   Статистика Windows Update Blocker 1.5Статистика   Отзывы о Windows Update Blocker 1.5Отзывы (1)  
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4.78 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.78 из 5
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Windows Update Blocker - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет полностью отключить или включить автоматические обновления в операционной системе Windows 10 одним нажатием кнопки.

Как известно, ОС Windows 10 существенно ограничивает возможности пользователя в управлении и контроле над операционной системой, по сравнению с предыдущими версиями Windows. Невозможно отключить системные обновления с помощью Панели управления - Windows автоматически проверяет наличие обновлений и устанавливает их, не спрашивая согласия пользователя. Несмотря на ряд положительных моментов и несомненного удобства для большинства пользователей, данная функция не подойдет тем, кто хочет большего контроля над процессом обновления системы.

Конечно, всегда можно отключить службу Windows Update, открыв диспетчер служб, найти данную службу и изменить ее параметры и статус запуска. И если вдруг потребуется, чтобы операционная система опять проверяла наличие обновлений, необходимо будет снова включить службу. Данный алгоритм выглядит несколько сложным и пугающим для неопытного пользователя.

Данный процесс существенно упрощает утилита Windows Update Blocker, с помощью которой можно быстро и легко отключить службу Windows Update, а также запретить её повторный, неконтролируемый запуск. Кроме этого программа не требует инсталляции, что означает, что пользователю не потребуется проходить процесс установки, и после ее удаления вручную очищать жесткий диск и системный реестр от оставшихся "хвостов". Приложение может работать с внешних накопителей.

Windows Update Blocker
Windows Update Blocker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)13 / 5 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Windows Update Blocker

Евгений про Windows Update Blocker 1.1 [12-10-2018]

Это единственный способ который у меня сработал чтобы отключить вонючие обновления! Спасибо разработчикам!
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