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Google Chrome для Mac

Google Chrome 57.0.2987.98 для Mac

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Описание Google Chrome 57.0.2987.98 для MacОписание   Скачать Google Chrome 57.0.2987.98 для MacСКАЧАТЬ (59,98 Мб) Скриншоты Google Chrome 57.0.2987.98 для MacСкриншоты (5)   Статистика Google Chrome 57.0.2987.98 для MacСтатистика   Отзывы о Google Chrome 57.0.2987.98 для MacОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Google Chrome - популярный браузер под Mac OS X с открытым исходным кодом от компании Google. Обеспечивает удобную, максимально быструю и безопасную работу в Интернете. Предоставляет минимально необходимую функциональность, а дополнительные функции и возможности можно установить с помощью огромной галереи расширений. Простой и эффективный интерфейс позволяет настроить тему, автозаполнение форм, сохранение паролей, выполнить синхронизацию закладок. Адресная строка Omnibox поддерживает автозаполнение и перенаправление запросов на поисковые системы.

Особенностью Google Chrome являются изолированные вкладки, каждая из которых создает отдельный процесс. Это предотвращают сбой программы - содержимое одной не влияет на содержимое другой, и при одной зависшей вкладке остальные остаются рабочими. Также это обеспечивает более надежную защиту от опасных сайтов. Регулярное обновление "черных списков" фишинг-сайтов и ресурсов, содержащих потенциальное опасное программное обеспечение, дает возможность предупреждать пользователя при загрузке вредоносного сайта. А для предотвращения автоматической загрузки на компьютер вредоносного ПО, необходимо подтвердить загрузку нажатием кнопки "Сохранить". Браузер поддерживает режим «инкогнито». Все файлы cookie будут автоматически удалены при закрытии окна. При этом все закладки, созданные и загруженные файлы будут сохранены.

Что нового в Google Chrome 57.0.2987.98 для Mac?
  • Cтраница chrome:plugins, с помощью которой можно было управлять плагинами, окончательно ушла в историю.
  • Для просмотра защищенного контента и управления плагином Flash Player добалена специальная опция в настройки.
  • Исправлено 36 уязвимостей и добавлено ряд фич, которые будут интересны веб-разработчикам.
Скриншоты Google Chrome:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Google Chrome

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