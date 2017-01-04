DROTR – общайтесь с людьми со всего мира на родном языке. Приложение автоматически переведет вашу речь и сообщения на большинство языков, включая русский, украинский, арабский, английский, французский, китайский упрощенный, немецкий и др. Программу также можно использовать как обычный мессенджер для видеозвонков и обмена сообщениями. Удобный поиск друзей подберет вам нового собеседника по интересам. Присутствует возможность добавлять существующих знакомых используя поиск по email.
Обратите внимание, что общение между пользователями в операционной системе Android совершается бесплатно, для звонков на iOS временно требуется подписка.
Не могу выполнить поиск этого приложения. Что делать? | | Ответить
Таня про DROTR 4.5.1 для Android [01-11-2015]
я пользуюсь уже год этой программной,только в скайпе ,удобно. Когда нажимала на сам значок ,то программа легко открывалась и я видела всех ,а теперь не могу открыть ,пока мне не напишут или не пропущу звонок . Только нажав на уведомление ,программа откроется. | | Ответить
Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.5 для Android [23-04-2014]
Возможно и первая версия, где регистрация через скайп была и хорошей......
Но через электронную почту настоящий кошмар.........ничего невозможно сделать, как только отправить приглашения вывалившимся контактам....после программа ничего не дает сделать........помвслы были хорошие но вот в действии программа ужасная | | Ответить
Technology Improves the W в ответ Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.15 для Android [15-07-2014]
Чтобы общаться, приложение должно быть установлено у обоих собеседников. Если кто-то из списка Ваших контактов стал клиентом Drotr, он появится вверху списка автоматически. Если нужно добавить новый контакт, нужно нажать на «+», справа от строки поиска и ввести e-mail. Предлагаем обновить версию, добавлена подробная инструкция. Приятного общения! | | Ответить
Admin про Droid Translator 1.0.7 для Android [17-07-2013]