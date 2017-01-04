DROTR – общайтесь с людьми со всего мира на родном языке. Приложение автоматически переведет вашу речь и сообщения на большинство языков, включая русский, украинский, арабский, английский, французский, китайский упрощенный, немецкий и др. Программу также можно использовать как обычный мессенджер для видеозвонков и обмена сообщениями. Удобный поиск друзей подберет вам нового собеседника по интересам. Присутствует возможность добавлять существующих знакомых используя поиск по email.

Обратите внимание, что общение между пользователями в операционной системе Android совершается бесплатно, для звонков на iOS временно требуется подписка.