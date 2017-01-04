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DROTR для Android

DROTR 4.7.0 для Android

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Описание DROTR 4.7.0 для AndroidОписание   Скачать DROTR 4.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (17,92 Мб) Скриншоты DROTR 4.7.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика DROTR 4.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о DROTR 4.7.0 для AndroidОтзывы (6)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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DROTR – общайтесь с людьми со всего мира на родном языке. Приложение автоматически переведет вашу речь и сообщения на большинство языков, включая русский, украинский, арабский, английский, французский, китайский упрощенный, немецкий и др. Программу также можно использовать как обычный мессенджер для видеозвонков и обмена сообщениями. Удобный поиск друзей подберет вам нового собеседника по интересам. Присутствует возможность добавлять существующих знакомых используя поиск по email.

Обратите внимание, что общение между пользователями в операционной системе Android совершается бесплатно, для звонков на iOS временно требуется подписка.

Что нового в DROTR 4.7.0 для Android?
  • Конференции с мгновенным переводом на 102 языка.
Скриншоты DROTR:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 830
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа DROTR отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DROTR

Юлиана про DROTR 4.5.3 для Android [06-12-2015]

Не могу выполнить поиск этого приложения. Что делать?
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Таня про DROTR 4.5.1 для Android [01-11-2015]

я пользуюсь уже год этой программной,только в скайпе ,удобно. Когда нажимала на сам значок ,то программа легко открывалась и я видела всех ,а теперь не могу открыть ,пока мне не напишут или не пропущу звонок . Только нажав на уведомление ,программа откроется.
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Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.5 для Android [23-04-2014]

Возможно и первая версия, где регистрация через скайп была и хорошей......
Но через электронную почту настоящий кошмар.........ничего невозможно сделать, как только отправить приглашения вывалившимся контактам....после программа ничего не дает сделать........помвслы были хорошие но вот в действии программа ужасная
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Technology Improves the W в ответ Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.15 для Android [15-07-2014]

Чтобы общаться, приложение должно быть установлено у обоих собеседников. Если кто-то из списка Ваших контактов стал клиентом Drotr, он появится вверху списка автоматически. Если нужно добавить новый контакт, нужно нажать на «+», справа от строки поиска и ввести e-mail. Предлагаем обновить версию, добавлена подробная инструкция. Приятного общения!
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Admin про Droid Translator 1.0.7 для Android [17-07-2013]

[Гость], информация добавлена
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Гость про Droid Translator 1.0.7 для Android [16-07-2013]

admin, какое-то дополнительное оборудование надо приобретать к этой программе?
а то в описании к программе о этом ничего нет))
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