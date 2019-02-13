Telegram для Android

Telegram 5.3.1 для Android

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Описание Telegram 5.3.1 для AndroidОписание   Скачать Telegram 5.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (16,91 Мб) Скриншоты Telegram 5.3.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Telegram 5.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Telegram 5.3.1 для AndroidОтзывы (1)  
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4.12 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Telegram – бесплатный мессенджер для Android, основным преимуществом которого разработчики заявили абсолютную конфиденциальность пользователя. Кроме использования различных технологий шифрования, присутствует функция автоматического удаления всех следов переписки как с устройства отправителя, так и получателя.

Также поддерживаются групповые конференции (до 5000 человек в чате) и передача файлов большого размера (до 1 Гб), с возможностью хранения данных в облаке и синхронизацией между устройствами. Благодаря распределенной инфраструктуре центров обработки данных, общение и передача данных происходят мгновенно. При плохом качестве связи программа минимизирует потерю информации и работает при нестабильном соединении. 

Что нового в Telegram 5.3.1 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)45 / 52 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Telegram

Mattingly про Telegram 3.8.0 для Android [13-04-2016]

Got it! Thanks a lot again for heplnig me out!
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