Telegram X для Android

Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для Android

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Описание Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для AndroidОписание   Скачать Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для AndroidСКАЧАТЬ (19,14 Мб) Скриншоты Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для AndroidСтатистика   Отзывы о Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для AndroidОтзывы (0)  
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4.51 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Telegram X – разработчик популярного мессенджера решил выпустить еще одну версию приложения. Она создана с помощью кросс-платформенной библиотеки TDLib (Telegram Database Library) и оптимизирована для 64-битных «систем-на-чипе».

Если сравнить приложение с классической версией, то она отличается, как в плане дизайна, так и функций. Разработчики планирует внедрять и тестировать передовые технологии и функции, что должно благоприятно повлиять на скорость работы приложения, уменьшить энергопотребление и повысить функциональность.

Новый режим чата для сообщений и фотографий позволяет использовать всю ширину экрана, а длинный тап по чату показывает его содержимое без необходимости его открытия. Свайпы вправо и влево на главном экране переключают между Чатами и Вызовами. Свайп вправо в самом сообщении вызывает контекстное меню Поделиться.

В Telegram X присутствует обновленный плеер и оптимизированные страницы профиля с быстрым доступом к медиа-контенту.

Основные возможности программы:

  • Высокая скорость работы.
  • Настраиваемый интерфейс и сменные темы оформления (Default Blue, Night Blue и Night Black).
  • Отсутствие лимитов при обмене текстовыми сообщениями и файлами.
  • Вся переписка надежно шифруется с помощью симметричного AES-шифрование.
  • Возможность создания групповых чатов с большим количеством пользователей.
Telegram X
Telegram X
Telegram X
Telegram X
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 7 355
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Telegram X

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