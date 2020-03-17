Telegram X – разработчик популярного мессенджера решил выпустить еще одну версию приложения. Она создана с помощью кросс-платформенной библиотеки TDLib (Telegram Database Library) и оптимизирована для 64-битных «систем-на-чипе».

Если сравнить приложение с классической версией, то она отличается, как в плане дизайна, так и функций. Разработчики планирует внедрять и тестировать передовые технологии и функции, что должно благоприятно повлиять на скорость работы приложения, уменьшить энергопотребление и повысить функциональность.

Новый режим чата для сообщений и фотографий позволяет использовать всю ширину экрана, а длинный тап по чату показывает его содержимое без необходимости его открытия. Свайпы вправо и влево на главном экране переключают между Чатами и Вызовами. Свайп вправо в самом сообщении вызывает контекстное меню Поделиться.

В Telegram X присутствует обновленный плеер и оптимизированные страницы профиля с быстрым доступом к медиа-контенту.

Основные возможности программы: