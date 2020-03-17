Viber 12.4.0.29 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Plus Messenger 4.2.1.1 для Android
Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет
Telegram X 0.21.3.1036-armeabi-v7a для Android
Альтернативный официальный клиент популярного мессенджера Telegram создан для тестирования новых технологий. Он отличается более быстрой работой, плавной анимацией,
WhatsApp 2.20.64 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Telegram 5.15.0 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Vidogram 1.7.12 для Android
Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой и видеосвязи, а также обмена текстовыми сообщениями. Программа использует