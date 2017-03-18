SyncBreeze - удобная, шустрая и бесплатная программа, позволяющая синхронизировать файлы и проводить их резервное копирование. Синхронизация файлов возможна между директориями, дисками и компьютерами в сети. Программа отличается простым и понятным интерфейсом, что обеспечивает применение утилиты широким кругом пользователей.
Возможности программы:
различные режимы синхронизации файлов
автоматическая синхронизация файлов через заданный интервал
синхронизация в фоновом режиме
двунаправленная синхронизация (в Pro-режиме и выше)