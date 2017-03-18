SyncBreeze для Windows

SyncBreeze 9.5.16

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Описание SyncBreeze 9.5.16Описание   Скачать SyncBreeze 9.5.16СКАЧАТЬ (5,58 Мб) Скриншоты SyncBreeze 9.5.16Скриншоты (6)   Статистика SyncBreeze 9.5.16Статистика   Отзывы о SyncBreeze 9.5.16Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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SyncBreeze - удобная, шустрая и бесплатная программа, позволяющая синхронизировать файлы и проводить их резервное копирование. Синхронизация файлов возможна между директориями, дисками и компьютерами в сети. Программа отличается простым и понятным интерфейсом, что обеспечивает применение утилиты широким кругом пользователей.

Возможности программы:

  • различные режимы синхронизации файлов
  • автоматическая синхронизация файлов через заданный интервал
  • синхронизация в фоновом режиме
  • двунаправленная синхронизация (в Pro-режиме и выше)
  • синхронизация файлов определенного типа
  • поддержка командной строки.
Что нового в SyncBreeze 9.5.16?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SyncBreeze:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Сравнение, Синхронизация

Отзывы о программе SyncBreeze

Няко про Sync Breeze 6.0.14 [05-02-2014]

Понятная, удобная и чертовски ограниченная в бесплатном варианте. Больше трех заданий создать нельзя.
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