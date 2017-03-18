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4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 SyncBreeze - удобная, шустрая и бесплатная программа, позволяющая синхронизировать файлы и проводить их резервное копирование. Синхронизация файлов возможна между директориями, дисками и компьютерами в сети. Программа отличается простым и понятным интерфейсом, что обеспечивает применение утилиты широким кругом пользователей. Возможности программы: различные режимы синхронизации файлов

автоматическая синхронизация файлов через заданный интервал

синхронизация в фоновом режиме

двунаправленная синхронизация (в Pro-режиме и выше)

синхронизация файлов определенного типа

поддержка командной строки. Что нового в SyncBreeze 9.5.16?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки