PDFZilla - программа для преобразования файлов формата PDF в форматы MS Word (*.DOC), MS Excel (*.XLS), Plain Text (*.txt), Rich Text (*.RTF), JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Flash (*.SWF), Webpage (*.HTML). Кроме того, программа способна проводить и обратное преобразование в PDF-файл следующие форматы: JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Photoshop (*.PSD), Icon (*.ico), PPM (*.PPM), TGA (*.tga). Утилита очень проста в использовании, проводя преобразования всего в три клика.

При необходимости, возможности программы позволяют конвертировать не весь файл PDF, а только его часть или определенную страницу.