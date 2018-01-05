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Google Play Игры для Android

Google Play Игры 5.4.39 для Android

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Описание Google Play Игры 5.4.39 для AndroidОписание   Скачать Google Play Игры 5.4.39 для AndroidСКАЧАТЬ (11,66 Мб) Скриншоты Google Play Игры 5.4.39 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Play Игры 5.4.39 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Play Игры 5.4.39 для AndroidОтзывы (1)  
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3.90 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.90 из 5
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Google Play Игры - приложение для Android-устройств, которое позволяет пользователю находить интересные игры, приглашать друзей и играть в режиме онлайн, получая достижения, устанавливая рекорды, записывать процесс прохождения игр и делиться видео на YouTube.

Программа дает возможность узнать во что играют Ваши друзья и знакомые, играть одновременно с несколькими пользователями, сравнивать свои результаты с результатами других игроков.

Что нового в Google Play Игры 5.4.39 для Android?
  • Библиотека игр оформлена в виде карусели для удобства просмотра.
  • В приложение встроены PAC-MAN, пасьянс и крикет (не требуют подключения к Интернету).
Скриншоты Google Play Игры:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 8 626
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе Google Play Игры

Салауат про Google Play Игры 2.3.10 для Android [07-06-2015]

я обновлял етот прогу в самсунг гт-с7262 зайду тут выйдет обновляйте етот прогу а я уже обновлял как нибудь можете обяснить в чем проблема
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