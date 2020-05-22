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Armor Inspector для Android

Armor Inspector 3.7.12 для Android

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Описание Armor Inspector 3.7.12 для AndroidОписание   Скачать Armor Inspector 3.7.12 для AndroidСКАЧАТЬ (73 Мб) Скриншоты Armor Inspector 3.7.12 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Armor Inspector 3.7.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Armor Inspector 3.7.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Armor Inspector - незаменимое приложение каждого уважающего себя танкиста, с помощью которого можно досконально исследовать более 300 танков, узнать детальную информацию о каждой группе брони на танке, а также включить отображение шанса на пробитие любого танка из выбранного орудия. Узнай куда сможешь пробить любой танк своим орудием, и куда смогут пробить тебя. В приложении имеется несколько режимов:

  • режим Рентген - позволяет узнать номинальную толщину каждой группы брони и расположение модулей и экипажа.
  • режим Дуэль - позволяет оценить шансы против противника в схватке один на один (необходимо выбрать два танка).
  • режим Таран - позволяет оценить насколько хорош танк при таране.

Ключевые особенности программы:

  • Версия игры PC, Console или Blitz выбирается в настройках приложения.
  • Язык приложения выбирается на основании системных настроек.
  • Карта урона от ОФ снаряда строится постоянно. Чем дольше картинка неподвижна, тем точнее результат.
  • Возможность отображения модели танка с использованием HD текстур.

Также присутствует возможность подключить свой игровой аккаунт, благодаря чему можно выбирать танки из ангара и использовать другие функции.

Что нового в Armor Inspector 3.7.12 для Android?
  • Исправлены ошибки
Armor Inspector
Armor Inspector
Armor Inspector
Armor Inspector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 233
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе Armor Inspector

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