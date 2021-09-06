Brawl Stats - приложение, которое предоставляет самую точную игровую статистику в Brawl Stars. Программа позволяет не только следить за вашей донной статкой;) (трофеи, победы, поражения и т. д.), но и вовремя узнавать о предстоящих событиях и картах.

Кроме того благодаря программе новички смогут быстрее освоиться в игре. К примеру, приложение поможет с выбором наиболее оптимального персонажа под карту, а также для увеличения шанса на победу в противостоянии с определенными противниками.

Основные возможности программы Brawl Stats: