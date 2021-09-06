Программы для Android » Игры » Утилиты » Brawl Stats для Brawl Stars 4.0.2

Brawl Stats для Brawl Stars для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:31,6 Мб
СКАЧАТЬ
Brawl Stats для Brawl Stars скриншот № 1
Brawl Stats для Brawl Stars скриншот № 2
Brawl Stats для Brawl Stars скриншот № 3
Brawl Stats для Brawl Stars скриншот № 4

Brawl Stats - приложение, которое предоставляет самую точную игровую статистику в Brawl Stars. Программа позволяет не только следить за вашей донной статкой;) (трофеи, победы, поражения и т. д.), но и вовремя узнавать о предстоящих событиях и картах.

Кроме того благодаря программе новички смогут быстрее освоиться в игре. К примеру, приложение поможет с выбором наиболее оптимального персонажа под карту, а также для увеличения шанса на победу в противостоянии с определенными противниками.

Основные возможности программы Brawl Stats:

  • Отслеживание игровой статистикой, включая трофеи, победы, поражения и т. д.
  • Уведомления о предстоящих событиях и картах.
  • Выбор наиболее оптимального персонажа под карту или под определенного противника.
  • Просмотр профиля игрока.
  • График трофеев.
  • Просмотр всех трофеев бойца.
  • Трофеи клана.
  • Таблица лидеров.
  • И многое другое...
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

скачать DiscordDiscord 88.14 - Stable

Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...

скачать Карты, моды, скины для Minecraft PEКарты, моды, скины для Minecraft PE 2.7.3

Специальная программа для мобильных Android-устройств, которая нужна для скачивания...

скачать Map InspectorMap Inspector 0.6

Бесплатное Android-приложение, которое будет полезно пользователям, играющим в популярную...

скачать DiceDice 4.0

Dice – виртуальные кубики или монеты позволят обойтись без реальных аксессуаров для...

скачать Google Play ИгрыGoogle Play Игры 2021.04.25973

Google Play Игры – находите с приложением новые игры, соревнуйтесь с друзьями и демонстрируйте...

скачать World of Tanks AssistantWorld of Tanks Assistant 3.2.1

World of Tanks Assistant – любители танковых боев получили возможность мгновенно получать...

Отзывы о программе Brawl Stats для Brawl Stars

Admin

Отзывов о программе Brawl Stats для Brawl Stars 4.0.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв