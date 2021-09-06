Brawl Stats для Brawl Stars для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Overwolf
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|31,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Brawl Stats - приложение, которое предоставляет самую точную игровую статистику в Brawl Stars. Программа позволяет не только следить за вашей донной статкой;) (трофеи, победы, поражения и т. д.), но и вовремя узнавать о предстоящих событиях и картах.
Кроме того благодаря программе новички смогут быстрее освоиться в игре. К примеру, приложение поможет с выбором наиболее оптимального персонажа под карту, а также для увеличения шанса на победу в противостоянии с определенными противниками.
Основные возможности программы Brawl Stats:
- Отслеживание игровой статистикой, включая трофеи, победы, поражения и т. д.
- Уведомления о предстоящих событиях и картах.
- Выбор наиболее оптимального персонажа под карту или под определенного противника.
- Просмотр профиля игрока.
- График трофеев.
- Просмотр всех трофеев бойца.
- Трофеи клана.
- Таблица лидеров.
- И многое другое...
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