PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.

Отзывы о программе PrivaZer катриша Ребят, подскажите, пожалуйста. Эта прога вот уже третьи сутки пошли как чистит, а всё пока на остатках старых файлов: по второй строке дошла до 98% и теперь только показывает увеличение числа по первой строке. Приоритет поставила высокий. Это нормально, или все должно закончиться в течение хотя бы дня? А ведь ещё впереди реестр, история виндоус, память.

3 | 2 | Ответить Оксана классная программа-мне нравится

| | Ответить Daniel Программа отвратительная!!!



На 10 винде удалила кучу системных файлов, пришлось полностью переустанавливать систему. Не вздумайте пользоваться этой какахой.

| 1 | Ответить Вячеслав Хорошая программа!Особенно при удалении старой Оси. А так,одна хорошая очистка и всё. Ни чего больше не очищает и не освобождает диск при повторных запусках.

| | Ответить Андрей Да ничего она не чистит и не удаляет... Запускаю портабл версию, работает, работает, сама себя нахваливает, сколько она места освободила, как все пустое пространство ноликами перезаписала...

Потом запускаю GetDataBack - и пожалуйста, все "удаленные и затертые нулями" файлы восстанавливаю, запускаю и любуюсь наих работу... Абыдна, да... Как говорится, попробуйте сами!

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