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PrivaZer для Windows

PrivaZer 3.015

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Описание PrivaZer 3.015Описание   Скачать PrivaZer 3.015СКАЧАТЬ (7,18 Мб) Скриншоты PrivaZer 3.015Скриншоты (6)   Статистика PrivaZer 3.015Статистика   Отзывы о PrivaZer 3.015Отзывы (53)  
Оцените программу!
4.41 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.

Пользователь может выбирать устройства для сканирования (жесткие диски, внешние носители данных, USB-флешки, iPod, MP3-плееры, карты памяти, сетевые диски), а также указывать тип очистки.

Что нового в PrivaZer 3.015?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PrivaZer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 23 357
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Реестр, Автозагрузка
 Программа PrivaZer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе PrivaZer

катриша про PrivaZer 3.09 [15-09-2016]

Ребят, подскажите, пожалуйста. Эта прога вот уже третьи сутки пошли как чистит, а всё пока на остатках старых файлов: по второй строке дошла до 98% и теперь только показывает увеличение числа по первой строке. Приоритет поставила высокий. Это нормально, или все должно закончиться в течение хотя бы дня? А ведь ещё впереди реестр, история виндоус, память.
3 | 2 | Ответить

Оксана про PrivaZer 3.07 [21-08-2016]

классная программа-мне нравится
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Daniel про PrivaZer 3.02 [10-05-2016]

Программа отвратительная!!!

На 10 винде удалила кучу системных файлов, пришлось полностью переустанавливать систему. Не вздумайте пользоваться этой какахой.
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Вячеслав про PrivaZer 2.49 [03-05-2016]

Хорошая программа!Особенно при удалении старой Оси. А так,одна хорошая очистка и всё. Ни чего больше не очищает и не освобождает диск при повторных запусках.
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Андрей про PrivaZer 2.45.2 [29-02-2016]

Да ничего она не чистит и не удаляет... Запускаю портабл версию, работает, работает, сама себя нахваливает, сколько она места освободила, как все пустое пространство ноликами перезаписала...
Потом запускаю GetDataBack - и пожалуйста, все "удаленные и затертые нулями" файлы восстанавливаю, запускаю и любуюсь наих работу... Абыдна, да... Как говорится, попробуйте сами!
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