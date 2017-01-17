PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности, остатки удаленного ранее ПО, неиспользуемые ярлыки, кэш эскизов, историю автозаполнения, очистить реестр, освободить дисковое пространство и многое другое.
Пользователь может выбирать устройства для сканирования (жесткие диски, внешние носители данных, USB-флешки, iPod, MP3-плееры, карты памяти, сетевые диски), а также указывать тип очистки.
Ребят, подскажите, пожалуйста. Эта прога вот уже третьи сутки пошли как чистит, а всё пока на остатках старых файлов: по второй строке дошла до 98% и теперь только показывает увеличение числа по первой строке. Приоритет поставила высокий. Это нормально, или все должно закончиться в течение хотя бы дня? А ведь ещё впереди реестр, история виндоус, память. 3 | 2 | Ответить
На 10 винде удалила кучу системных файлов, пришлось полностью переустанавливать систему. Не вздумайте пользоваться этой какахой. | 1 | Ответить
Вячеслав про PrivaZer 2.49 [03-05-2016]
Хорошая программа!Особенно при удалении старой Оси. А так,одна хорошая очистка и всё. Ни чего больше не очищает и не освобождает диск при повторных запусках. | | Ответить
Андрей про PrivaZer 2.45.2 [29-02-2016]
Да ничего она не чистит и не удаляет... Запускаю портабл версию, работает, работает, сама себя нахваливает, сколько она места освободила, как все пустое пространство ноликами перезаписала...
Потом запускаю GetDataBack - и пожалуйста, все "удаленные и затертые нулями" файлы восстанавливаю, запускаю и любуюсь наих работу... Абыдна, да... Как говорится, попробуйте сами! 2 | | Ответить