ACE Stream - уникальная в своем роде мультимедийная платформа, использующая в своей основе технологию P2P (на базе протокола BitTorrent), которая позволяет пользователю воспроизводить в режиме реального времени мультимедийный контент на любых сайтах, содержащих торрент-ссылки, без необходимости установки P2P-клиента и скачивания самих торрент-файлов, осуществлять в формате FullHD прямые Интернет-трансляции, проигрывать видеоролики на популярных видеохостингах (например YouTube) и многое другое.
Ключевые особенности:
Наличие менеджера мультимедийных потоков.
Наличие клиентской и серверной части.
Наличие плагина Ace Stream P2P Multimedia Plug-in для веб-браузеров, являющегося неплохой альтернативой Flash-плееру.
Встроенный ACE Player HD - усовершенствованная версия мультимедийного плеера VLC, с поддержкой протокола BitTorrent.
Воспроизведение в режиме реального времени мультимедийного контента, по протоколу BitTorrent.
Поддержка файлов .torrent, .acestream, .tstream, а также URI-схем.
Интегрированный TS Magic Player – дополнительное расширение для браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera
Создание и просмотр прямых трансляций, через P2P-сети.
Возможность ускорения HTTP потока.
Возможность публикации http- и acestream-ссылок или идентификаторов контента, а также обмен ими с друзьями.
Создание персональных каналов с прямыми трансляциями в P2P-сети.
Установка режима приватности для публикуемого контента (частный, для круга семьи, конфиденциальный, группа, публичный или бизнес).
Защита от несанкционированного просмотра и распространения аудио/видео файлов и прямых трансляций.
Использование нового протокола HTTP2P, а также поддержка HTTP-сидинга и многое другое.
В текущей версии при установки программы (W10 Pro) при задании диска для кэша программы, всё равно выбирается системный. Спрашивается, зачем этим самым вводить в заблуждение пользователей или это очередной их косяк? 7 | 2 | Ответить
установил версию 3.1.0 отлично работает и в опере и в гугле 64и выше. гугл чуть подтормаживает,но есть переключатель na Windous medea и всё окей, качество картинки ещё лучше | 2 | Ответить
Fi про ACE Stream 3.0.7 [21-04-2015]
Недоделанная прога. При просмотре торрент-фильмов онлайн снимаешь фильм с паузы- снова реклама и отбрасывает на начало воспроизведения, причём перемотка не работает. Часто зависает во время пребуферизации. ROX Player работает стабильнее, быстрее и без тупой рекламы с вирусами 8 | 1 | Ответить
не существует имени про ACE Stream 3.0.7 [02-02-2015]
если не хотите рекламные баннеры будьте умнее снимайте галочки это расширение не полезное а ESET АНТИВИРУС В ней ничего не нашел но похоже после установки компьютер стал работать хуже и при воспроизведении музыки частые помехи а звук без них чистый а также и на сайте просмотра тв тоже и падает плагин но качество картинки лучше не найти деинстализировал 3 раза тоже самое ... 7 | 15 | Ответить