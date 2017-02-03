ACE Stream 3.1.15 Описание СКАЧАТЬ ( 79,51 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (12) Оцените программу!

3.88 из 5, всего оценок - 122 Рейтинг программы - 3.88 из 5

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5 ACE Stream - уникальная в своем роде мультимедийная платформа, использующая в своей основе технологию P2P (на базе протокола BitTorrent), которая позволяет пользователю воспроизводить в режиме реального времени мультимедийный контент на любых сайтах, содержащих торрент-ссылки, без необходимости установки P2P-клиента и скачивания самих торрент-файлов, осуществлять в формате FullHD прямые Интернет-трансляции, проигрывать видеоролики на популярных видеохостингах (например YouTube) и многое другое. Ключевые особенности: Наличие менеджера мультимедийных потоков.

Наличие клиентской и серверной части.

Наличие плагина Ace Stream P2P Multimedia Plug-in для веб-браузеров, являющегося неплохой альтернативой Flash-плееру.

Встроенный ACE Player HD - усовершенствованная версия мультимедийного плеера VLC, с поддержкой протокола BitTorrent.

Воспроизведение в режиме реального времени мультимедийного контента, по протоколу BitTorrent.

Поддержка файлов .torrent, .acestream, .tstream, а также URI-схем.

Интегрированный TS Magic Player – дополнительное расширение для браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera

Создание и просмотр прямых трансляций, через P2P-сети.

Возможность ускорения HTTP потока.

Возможность публикации http- и acestream-ссылок или идентификаторов контента, а также обмен ими с друзьями.

Создание персональных каналов с прямыми трансляциями в P2P-сети.

Установка режима приватности для публикуемого контента (частный, для круга семьи, конфиденциальный, группа, публичный или бизнес).

Защита от несанкционированного просмотра и распространения аудио/видео файлов и прямых трансляций.

Использование нового протокола HTTP2P, а также поддержка HTTP-сидинга и многое другое. Что нового в ACE Stream 3.1.15?

Улучшена стабильность программы Скриншоты ACE Stream: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 36 / 217 749 Разработчик ACE Stream Последнее обновление 03.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Потоковое видео - Радио, TV плееры Отзывы о программе ACE Stream (ерж В текущей версии при установки программы (W10 Pro) при задании диска для кэша программы, всё равно выбирается системный. Спрашивается, зачем этим самым вводить в заблуждение пользователей или это очередной их косяк?

7 | 2 | Ответить Sho-volodja Просто отлично

| | Ответить sergey установил версию 3.1.0 отлично работает и в опере и в гугле 64и выше. гугл чуть подтормаживает,но есть переключатель na Windous medea и всё окей, качество картинки ещё лучше

| 2 | Ответить Fi Недоделанная прога. При просмотре торрент-фильмов онлайн снимаешь фильм с паузы- снова реклама и отбрасывает на начало воспроизведения, причём перемотка не работает. Часто зависает во время пребуферизации. ROX Player работает стабильнее, быстрее и без тупой рекламы с вирусами

8 | 1 | Ответить не существует имени если не хотите рекламные баннеры будьте умнее снимайте галочки это расширение не полезное а ESET АНТИВИРУС В ней ничего не нашел но похоже после установки компьютер стал работать хуже и при воспроизведении музыки частые помехи а звук без них чистый а также и на сайте просмотра тв тоже и падает плагин но качество картинки лучше не найти деинстализировал 3 раза тоже самое ...

7 | 15 | Ответить Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости