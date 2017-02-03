ACE Stream для Windows

ACE Stream 3.1.15

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Описание ACE Stream 3.1.15Описание   Скачать ACE Stream 3.1.15СКАЧАТЬ (79,51 Мб) Скриншоты ACE Stream 3.1.15Скриншоты (5)   Статистика ACE Stream 3.1.15Статистика   Отзывы о ACE Stream 3.1.15Отзывы (12)  
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3.88 из 5, всего оценок - 122
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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ACE Stream - уникальная в своем роде мультимедийная платформа, использующая в своей основе технологию P2P (на базе протокола BitTorrent), которая позволяет пользователю воспроизводить в режиме реального времени мультимедийный контент на любых сайтах, содержащих торрент-ссылки, без необходимости установки P2P-клиента и скачивания самих торрент-файлов, осуществлять в формате FullHD прямые Интернет-трансляции, проигрывать видеоролики на популярных видеохостингах (например YouTube) и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Наличие менеджера мультимедийных потоков.
  • Наличие клиентской и серверной части.
  • Наличие плагина Ace Stream P2P Multimedia Plug-in для веб-браузеров, являющегося неплохой альтернативой Flash-плееру.
  • Встроенный ACE Player HD - усовершенствованная версия мультимедийного плеера VLC, с поддержкой протокола BitTorrent.
  • Воспроизведение в режиме реального времени мультимедийного контента, по протоколу BitTorrent.
  • Поддержка файлов .torrent, .acestream, .tstream, а также URI-схем.
  • Интегрированный TS Magic Player – дополнительное расширение для браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera
  • Создание и просмотр прямых трансляций, через P2P-сети.
  • Возможность ускорения HTTP потока.
  • Возможность публикации http- и acestream-ссылок или идентификаторов контента, а также обмен ими с друзьями.
  • Создание персональных каналов с прямыми трансляциями в P2P-сети.
  • Установка режима приватности для публикуемого контента (частный, для круга семьи, конфиденциальный, группа, публичный или бизнес).
  • Защита от несанкционированного просмотра и распространения аудио/видео файлов и прямых трансляций.
  • Использование нового протокола HTTP2P, а также поддержка HTTP-сидинга и многое другое.
Что нового в ACE Stream 3.1.15?
  • Улучшена стабильность программы
Скриншоты ACE Stream:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)36 / 217 749
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры
 Программа ACE Stream отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ACE Stream

(ерж про ACE Stream 3.1.1 [04-03-2016]

В текущей версии при установки программы (W10 Pro) при задании диска для кэша программы, всё равно выбирается системный. Спрашивается, зачем этим самым вводить в заблуждение пользователей или это очередной их косяк?
7 | 2 | Ответить

Sho-volodja про ACE Stream 3.1.1 [11-01-2016]

Просто отлично
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sergey про ACE Stream 3.1.0 [09-10-2015]

установил версию 3.1.0 отлично работает и в опере и в гугле 64и выше. гугл чуть подтормаживает,но есть переключатель na Windous medea и всё окей, качество картинки ещё лучше
| 2 | Ответить

Fi про ACE Stream 3.0.7 [21-04-2015]

Недоделанная прога. При просмотре торрент-фильмов онлайн снимаешь фильм с паузы- снова реклама и отбрасывает на начало воспроизведения, причём перемотка не работает. Часто зависает во время пребуферизации. ROX Player работает стабильнее, быстрее и без тупой рекламы с вирусами
8 | 1 | Ответить

не существует имени про ACE Stream 3.0.7 [02-02-2015]

если не хотите рекламные баннеры будьте умнее снимайте галочки это расширение не полезное а ESET АНТИВИРУС В ней ничего не нашел но похоже после установки компьютер стал работать хуже и при воспроизведении музыки частые помехи а звук без них чистый а также и на сайте просмотра тв тоже и падает плагин но качество картинки лучше не найти деинстализировал 3 раза тоже самое ...
7 | 15 | Ответить

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