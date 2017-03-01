Junkware Removal Tool - простая, но эффективная утилита, которая сканирует компьютер на наличие вредоносных элементов, таких как рекламное ПО, ненужные панели инструментов и потенциально нежелательные программы. Программа уничтожает все их следы с диска компьютера, памяти, автозагрузки, реестра и др. Для сохранения стабильности системы Junkware Removal Tool перед началом сканировая и удадения создает резервную копию системного реестра
Андрей про Junkware Removal Tool (JRT) 8.0.1 [06-01-2016]
Чегевара с големом едва кипятком не писают, настолько они в восторге от
Junkware. Быть может, им и помогла эта утилита. Я даже как бы рад за них. В моем же случае, после запуска этой софтины и последующей перезагрузки система перестала загружаться. Был удален какой-то там файл (по-моему hal.dll). И, как оказалось, не только это - в реестре тоже произошли изменения. Пришлось переустанавливать ОС.
В общем, неоднозначна эта штуковина. И если использовать ее для очистки ОС от вирусной шняги, то с осторожностью. Не исключая при этом негативные последствия от нее самой. | | Ответить
Голем про Junkware Removal Tool (JRT) 7.3.5 [09-07-2015]
При обновлении KMPlayer'а в комп проник мерзкий сифилис: все браузеры приняли некий "search.eshield.com" в качестве поиска и домашней страницы по умолчанию. В IE и Опере вернул настройки без проблем вручную, а на мозиле ни в какую - при перезапуске брау подхватывал снова проклятый "ешильд"! Проверки антивирусом (360 Total security) ничего не дали, с софтпортала скачивал несколько огромных по весу антималварников - результат никакой, а вот эта бесплатная птичка JRT быстро и без вопросов убрала гадкую вируснягу!
Вывод: КМПлеер становится всё более "Червивым" с каждым обновлением, а жаль - как плеер он хорош. А Junkware Removal Tool программа сильно клевая! 1 | | Ответить
CheGevara про Junkware Removal Tool (JRT) 6.0.1 [20-09-2013]
Est 2 varianta Conduit: Menyaete adresa v brauzerah, zachishaete reestr + antivirusom uspokaivaete serdce i vse rabotaet poprejnemu. Pri vtorom variante Conduit nichto iz vyshe perechislennogo nepomogaet, imenno mne i popalas naihudshaya raznovidnost Conduit. No eta proga Junkware RT super. Bystro i chisto udalila izryadno podnadoevshiy vsem Conduit iz vseh brauzerov. Ne glyuchit, gruzitsya srazu pod administratora. Chaynikam vrode menya boyatsya nenujno, vse sdelayet sama. Rekommenduyu. 5 | 1 | Ответить