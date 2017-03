Junkware Removal Tool (JRT) 8.1.1 Описание СКАЧАТЬ ( 1,59 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

4.60 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.60 из 5

5 Junkware Removal Tool - простая, но эффективная утилита, которая сканирует компьютер на наличие вредоносных элементов, таких как рекламное ПО, ненужные панели инструментов и потенциально нежелательные программы. Программа уничтожает все их следы с диска компьютера, памяти, автозагрузки, реестра и др. Для сохранения стабильности системы Junkware Removal Tool перед началом сканировая и удадения создает резервную копию системного реестра Утилита способна удалить следующие типы рекламы, приложений и расширений: Ask Toolbar, Babylon, Blekko, Claro / iSearch, Conduit, Crossrider, DealPly, Delta, Facemoods / Funmoods, Findgala, Globasearch, Hao123, iLivid, Iminent, IncrediBar, MocaFlix, MyPC Backup, MyWebSearch, PerformerSoft, Privitize, Qvo6, Searchqu, Snap Do, Swag Bucks, Wajam, Web Assistant, WhiteSmoke, Zugo. Скриншоты Junkware Removal Tool (JRT): Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 4 / 12 530 Разработчик Malwarebytes.org Последнее обновление 01.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Антишпионы Отзывы о программе Junkware Removal Tool (JRT) Андрей Чегевара с големом едва кипятком не писают, настолько они в восторге от

Junkware. Быть может, им и помогла эта утилита. Я даже как бы рад за них. В моем же случае, после запуска этой софтины и последующей перезагрузки система перестала загружаться. Был удален какой-то там файл (по-моему hal.dll). И, как оказалось, не только это - в реестре тоже произошли изменения. Пришлось переустанавливать ОС.

В общем, неоднозначна эта штуковина. И если использовать ее для очистки ОС от вирусной шняги, то с осторожностью. Не исключая при этом негативные последствия от нее самой.

| | Ответить Голем При обновлении KMPlayer'а в комп проник мерзкий сифилис: все браузеры приняли некий "search.eshield.com" в качестве поиска и домашней страницы по умолчанию. В IE и Опере вернул настройки без проблем вручную, а на мозиле ни в какую - при перезапуске брау подхватывал снова проклятый "ешильд"! Проверки антивирусом (360 Total security) ничего не дали, с софтпортала скачивал несколько огромных по весу антималварников - результат никакой, а вот эта бесплатная птичка JRT быстро и без вопросов убрала гадкую вируснягу!

Вывод: КМПлеер становится всё более "Червивым" с каждым обновлением, а жаль - как плеер он хорош. А Junkware Removal Tool программа сильно клевая!

1 | | Ответить CheGevara Est 2 varianta Conduit: Menyaete adresa v brauzerah, zachishaete reestr + antivirusom uspokaivaete serdce i vse rabotaet poprejnemu. Pri vtorom variante Conduit nichto iz vyshe perechislennogo nepomogaet, imenno mne i popalas naihudshaya raznovidnost Conduit. No eta proga Junkware RT super. Bystro i chisto udalila izryadno podnadoevshiy vsem Conduit iz vseh brauzerov. Ne glyuchit, gruzitsya srazu pod administratora. Chaynikam vrode menya boyatsya nenujno, vse sdelayet sama. Rekommenduyu.

