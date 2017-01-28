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Shazam для Android

Shazam 7.5.0-170126 для Android

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Описание Shazam 7.5.0-170126 для AndroidОписание   Скачать Shazam 7.5.0-170126 для AndroidСКАЧАТЬ (25,43 Мб) Скриншоты Shazam 7.5.0-170126 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Shazam 7.5.0-170126 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shazam 7.5.0-170126 для AndroidОтзывы (1)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи. Когда рядом с вами или на вашем устройстве проигрывается какой-то медиаконтент и хочется узнать о нем дополнительную информацию, то просто коснитесь значка Shazam - всего через несколько секунд сможете увидеть и название песни, и исполнителя, и название альбома, и жанр, и много-много другой полезной информации.

В приложении есть функция автоматического распознавания Авто Shazam, которая позволит узнавать о всех музыкальных новинках мира, получать новости о любимых артистах, а также продолжать распознавать медиа, даже если выйти из программы. После определения аудиофайла есть возможность скачать его на свое устройство через iTunes, посмотреть видеоклип на YouTube (если таковой имеется), поделиться находкой с друзьями через Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, прослушать композицию полностью на Rdio или Deezer и др.

В закладке Pulse в режиме реального времени отображаются топ-чарты композиций, которые наиболее востребованы на сервисе в текущий момент, а в закладке Explore вы увидите наиболее популярные шоу. В общем, используя Shazam, не пропустите ни одной интересной новости мира музыки, а также сможете легко найти и определить любую понравившуюся композицию.

Что нового в Shazam 7.5.0-170126 для Android?
  • Теперь вы можете сканировать Shazam-коды с помощью камеры на телефоне. Какие-такие коды? Чтобы узнать подробности, нажмите на иконку камеры на домашнем экране Shazam. Пользователь Android Nougat? Сильное нажатие на иконку Shazam – это быстрый способ узнать любимую песню без лишних кликов.
Скриншоты Shazam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 13 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Shazam отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Shazam

manvel про Shazam 4.8.3-14073109-1f9bea9 для Android [22-08-2014]

у меня есть на смартфон е Она \♥нужная вещ!!!// //
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