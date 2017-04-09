Download Master 6.12.3.1549 Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными сетевыми протоколами, возобновлять прерванные закачки, перехватывать ссылки из буфера обмена VKLife 2.1.0 / 3.1.0.1 VKLife - программа, позволяющая пользователю скачивать мультимедийные файлы и различные приложения с сайтов ВКонтакте, YouTube, Mail.ru и и Мой Мир@mail.ru. Кроме того приложение обладает такими функциями, как возможность прослушивание музыки BitComet 1.45 BitComet - удобный в эксплуатации torrent клиент и менеджер закачек для пиринговых сетей, поддерживающий работу с FTP и HTTP протоколами. Присутствует встроенный чат, функция предварительного просмотра загружаемых файлов, имеются настройки лимита скорости

Teleport Pro 1.72 Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной структурой подкаталогов и всеми файлами) юБар 1.7.2.4 uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для поиска любых файлов, будь то фильм, сериал, игра, книга или программа Ummy Video Downloader 1.7.2.7 Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео. Программа не отягощена большим количеством настроек и очень проста в использовании