EagleGet для Windows

EagleGet 2.0.4.21

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Описание EagleGet 2.0.4.21Описание   Скачать EagleGet 2.0.4.21СКАЧАТЬ (5,28 Мб) Скриншоты EagleGet 2.0.4.21Скриншоты (6)   Статистика EagleGet 2.0.4.21Статистика   Отзывы о EagleGet 2.0.4.21Отзывы (3)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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EagleGet - мощный и удобный загрузчик файлов из интернета по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP. У программы простой интерфейс, который превратит загрузку необходимых файлов в простую процедуру. Утилита имеет свою поисковую закладку "видеоищейка", что позволит избежать использование сторонних программных продуктов для закачивания видеофайлов с таких популярных ресурсов как Youtube, Dailymotion, Vimeo и др. Функционалом предусмотрена полная интеграция с самыми используемыми браузерами - Chrome, Firefox, Opera, IE, Мaxthon и др.

Основные возможности программы:

  • Ускорение загрузки благодаря многопоточной технологии.
  • Загрузка он-лайн видео Youtube, Dailymotion, Vimeo и др.
  • Поддержка протоколов MMS, HTTP, HTTPS, FTP и RTSP.
  • Интеграция в Chrome, IE, Firefox, Opera и Maxthon.
  • Возможность автоматического сканирования на вирусы после загрузки.
Что нового в EagleGet 2.0.4.21?
  • Исправлена проблема с прерыванием скачивания.
  • Добавлена функция загрузки видео и аудио отдельно.
  • Улучшена совместимость загрузки HTTPS-ссылок.
  • Улучшена стабильность программного обеспечения.
  • Исправлены другие мелкие ошибки
Скриншоты EagleGet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 015
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе EagleGet

Bob про EagleGet 2.0.4.19 [31-01-2017]

Хорошая прога работает как танк, особенно в гугле хроме.
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Алексей про EagleGet 2.0.4.2 [01-08-2015]

ЛЮКС !!!
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dritex про EagleGet 1.1.4.0 [10-12-2013]

оччень неудобная прога
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