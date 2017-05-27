Replay Music - полезный инструмент для захвата и записи аудиофайлов из музыкального потока любого web-сайта в формате MP3. Кроме того, утилита способна автоматически заполнять тэги записываемых композиций. Получаемые аудиофайлы записываются в высоком качестве и могут впоследствии быть использованы по усмотрению пользователя.

Программа очень удобна, т.к. даже при воспроизведении неизвестного трека на какой-либо интернет радиостанции пользователь может не только скачать композицию, но и узнать автора и название, тем самым расширяя свой кругозор. Еще одной полезной функцией Replay Music является возможность записи музыки из видеофайлов, что очень понравится всем меломанам.