Replay Music для Windows

Replay Music 8.0.0.8

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Описание Replay Music 8.0.0.8Описание   Скачать Replay Music 8.0.0.8СКАЧАТЬ (10,7 Мб) Скриншоты Replay Music 8.0.0.8Скриншоты (3)   Статистика Replay Music 8.0.0.8Статистика   Отзывы о Replay Music 8.0.0.8Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Replay Music - полезный инструмент для захвата и записи аудиофайлов из музыкального потока любого web-сайта в формате MP3. Кроме того, утилита способна автоматически заполнять тэги записываемых композиций. Получаемые аудиофайлы записываются в высоком качестве и могут впоследствии быть использованы по усмотрению пользователя.

Программа очень удобна, т.к. даже при воспроизведении неизвестного трека на какой-либо интернет радиостанции пользователь может не только скачать композицию, но и узнать автора и название, тем самым расширяя свой кругозор. Еще одной полезной функцией Replay Music является возможность записи музыки из видеофайлов, что очень понравится всем меломанам.

Что нового в Replay Music 8.0.0.8?
  • Внесены улучшения в работу программы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Replay Music:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программызапись 25 треков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 010
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Запись звука, голоса
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Отзывы о программе Replay Music

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