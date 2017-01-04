Display Driver Uninstaller - утилита для полного удаления драйверов видеокарт AMD / NVIDIA из системы, включая ключи реестра, папки и файлы. Эта программа удобна к применению, когда стандартными способами Windows удалить драйвера не удается, или же когда есть сомнения относительно тщательности очистки от драйверов видеокарт.
Перед использованием утилиты рекомендуется создать точку восстановления системы для предотвращения возможных нежелательных последствий после использования программы.
Александр про Display Driver Uninstaller 15.5.1.0 [06-11-2015]
Отличная программа.Помогла мне удалить видео драйвер и еще почистила хвосты. 1 | 1 | Ответить
romnar про Display Driver Uninstaller 15.3.1.0 [02-08-2015]
Великолепная софтина - может удалить и драйвер и фисикс (н-видиа)и все хвосты . И ничего лишнего не удалит т.к. сама настойчиво рекомендует провести процесс в безопасном режиме (Ф8 при загрузке винды). После этого (перезагрузка)уже не ставится автоматом из недр системы устаревшая копия драйвера (только системный мелкософта ес-но, чтоб экран работал). Ну и ставим новые дрова.
5+ баллов ! 1 | | Ответить
ujcnm про Display Driver Uninstaller 14.0.0.0 [01-03-2015]
Человек74 про Display Driver Uninstaller 13.1.0.0 [14-09-2014]
Программа требует .NET Framework 4.5, о какой поддержке Windows XP тогда идёт речь?
Windows XP не поддерживает .NET Framework 4.5, а соответственно и тогда и Display Driver Uninstaller 13.1.0.0 не будет работать на Windows XP. 3 | 4 | Ответить
Максим в ответ Человек74 про Display Driver Uninstaller 13.4.1.0 [22-10-2014]
На сайте разработчика программы
-Requirements: .NetFramework 2.0 +
-Supports Windows XP up to Windows 10
-32/64bit support
-AMD (Enduro support need more work)
-Preliminary Intel Support. 1 | 4 | Ответить