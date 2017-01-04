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Display Driver Uninstaller для Windows

Display Driver Uninstaller 17.0.4.3

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Описание Display Driver Uninstaller 17.0.4.3Описание   Скачать Display Driver Uninstaller 17.0.4.3СКАЧАТЬ (1,08 Мб) Скриншоты Display Driver Uninstaller 17.0.4.3Скриншоты (1)   Статистика Display Driver Uninstaller 17.0.4.3Статистика   Отзывы о Display Driver Uninstaller 17.0.4.3Отзывы (5)  
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3.88 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Display Driver Uninstaller - утилита для полного удаления драйверов видеокарт AMD / NVIDIA из системы, включая ключи реестра, папки и файлы. Эта программа удобна к применению, когда стандартными способами Windows удалить драйвера не удается, или же когда есть сомнения относительно тщательности очистки от драйверов видеокарт.

Перед использованием утилиты рекомендуется создать точку восстановления системы для предотвращения возможных нежелательных последствий после использования программы.

Что нового в Display Driver Uninstaller 17.0.4.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Display Driver Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)102 / 58 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - Драйверы

Отзывы о программе Display Driver Uninstaller

Александр про Display Driver Uninstaller 15.5.1.0 [06-11-2015]

Отличная программа.Помогла мне удалить видео драйвер и еще почистила хвосты.
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romnar про Display Driver Uninstaller 15.3.1.0 [02-08-2015]

Великолепная софтина - может удалить и драйвер и фисикс (н-видиа)и все хвосты . И ничего лишнего не удалит т.к. сама настойчиво рекомендует провести процесс в безопасном режиме (Ф8 при загрузке винды). После этого (перезагрузка)уже не ставится автоматом из недр системы устаревшая копия драйвера (только системный мелкософта ес-но, чтоб экран работал). Ну и ставим новые дрова.
5+ баллов !
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ujcnm про Display Driver Uninstaller 14.0.0.0 [01-03-2015]

Хорошая прога, помогла 5 баллов!
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Человек74 про Display Driver Uninstaller 13.1.0.0 [14-09-2014]

Программа требует .NET Framework 4.5, о какой поддержке Windows XP тогда идёт речь?
Windows XP не поддерживает .NET Framework 4.5, а соответственно и тогда и Display Driver Uninstaller 13.1.0.0 не будет работать на Windows XP.
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Максим в ответ Человек74 про Display Driver Uninstaller 13.4.1.0 [22-10-2014]

На сайте разработчика программы
-Requirements: .NetFramework 2.0 +
-Supports Windows XP up to Windows 10
-32/64bit support
-AMD (Enduro support need more work)
-Preliminary Intel Support.
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