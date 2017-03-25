Total Commander - это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов.
Программа обрабатывает архивы и позволяет Вам легко копировать файлы в архив и из него. Включает в себя расширенное копирование, перемещение, переименование, и удаление полных деревьев; поддержку drag-and-drop; утилиту запуска, которая позволяет Вам размещать часто используемые программы в выпадающее меню; FTP-клиент; прямой доступ к Сетевому окружению; история посещаемых директорий и запускаемых файлов, способность разбивать большие файлы на небольшие части и объединять их.
Возможна печать каталогов и деревьев, просмотр файлов в юникоде и шестнадцатеричном виде, а также просмотр HTML во встроенном просмотрщике и многое другое.
Использую программу давно. Имеет очень много полезных функций:
1. Если подключать съемные носители и просматривать содержимое через total commander, а на носителе есть вирусы, они не запускаются и не попадают в компьютер. при наличии странных файлов их сразу можно удалить или проверить носитель на вирусы через антивирус. Если же открывать носители просто так, то вирусы попадают на компьютер.
2. хороший FTP-клиент. А совместно с pageant использую как и sFTP клиент.
3. так как пользуюсь git совместно с другими программистами, нужно при конфликте версий файлов сравнивать содержимое файлов и устранять расхождения. Встроенное в Total Commander сравнение файлов отлично справляется со своей задачей.
4. очень удобно настраивается клиент. Например, ftp-соединения по-умолчанию можно сделать, чтобы открывались только в правой части, а не в активном окне. Таким образом можно сделать, чтобы слева были открыты вкладки со всеми необходимыми папками js, css, классы, контроллеры, вьюхи с компьютерной версией, а справа все теже папки, но на сервере. Это сокращает время на навигацию по каталогам, всего лишь переключая папки. А так как после закрытия всё сохраняется (кроме подключения к FTP), то не надо настраивать ничего заново и рабочая среда всегда готова к использованию. | 2 | Ответить
Рекомендую Админам добавить на сайт менеджер double commander,он сильно подтянулся в последних версиях,есть портабельная версия,похож на Тотал командер,но легче и проще и к тому же бесплатный,сделал себе сборку с портабельным софтом и заменил Тотал коммандер. 6 | 12 | Ответить
SVDenik в ответ LEXER про Total Commander 8.52a [04-11-2015]
Спасибо, перешёл на предложенную вами программу. 5 | | Ответить
Олег в ответ LEXER про Total Commander 8.52a [18-11-2015]
Скачал double commander, действительно удобно. Спасибо. 1 | | Ответить
pes1242 про Total Commander 8.51a [21-03-2015]
oMega конечно круче, но ее нереально зарегать( 1 | 1 | Ответить
Валерий в ответ pes1242 про Total Commander 8.52 [10-09-2015]
Хрень ваша Омега (и зарегать можно при желании). Можете не надрываться, не рекламировать в ее каждой теме. Посмотрел Омегу - куча фишек и все ненужные, удобства нет. Ей еще расти и расти, совершенствоваться, репутацию и популярность зарабатывать, если получится. А пока с Тотал (и даже некоторыми бесплатными) Омега и рядом не валялась. 1 | 1 | Ответить
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный FTP-клиент, настройка панелей по своему вкусу, а также поддержка подключаемых плагинов