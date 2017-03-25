Total Commander для Windows

Total Commander 9.0a

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Total Commander 9.0aОписание   Скачать Total Commander 9.0aСКАЧАТЬ (4,76 Мб) Скриншоты Total Commander 9.0aСкриншоты (4)   Статистика Total Commander 9.0aСтатистика   Отзывы о Total Commander 9.0aОтзывы (64)  
Оцените программу!
4.56 из 5, всего оценок - 1386
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Total Commander - это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов.

Программа обрабатывает архивы и позволяет Вам легко копировать файлы в архив и из него. Включает в себя расширенное копирование, перемещение, переименование, и удаление полных деревьев; поддержку drag-and-drop; утилиту запуска, которая позволяет Вам размещать часто используемые программы в выпадающее меню; FTP-клиент; прямой доступ к Сетевому окружению; история посещаемых директорий и запускаемых файлов, способность разбивать большие файлы на небольшие части и объединять их.

Возможна печать каталогов и деревьев, просмотр файлов в юникоде и шестнадцатеричном виде, а также просмотр HTML во встроенном просмотрщике и многое другое.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в Total Commander 9.0a?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Total Commander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2800 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)313 / 2 136 455
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа Total Commander отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Total Commander

User564 про Total Commander 8.52a [10-03-2016]

Использую программу давно. Имеет очень много полезных функций:
1. Если подключать съемные носители и просматривать содержимое через total commander, а на носителе есть вирусы, они не запускаются и не попадают в компьютер. при наличии странных файлов их сразу можно удалить или проверить носитель на вирусы через антивирус. Если же открывать носители просто так, то вирусы попадают на компьютер.

2. хороший FTP-клиент. А совместно с pageant использую как и sFTP клиент.

3. так как пользуюсь git совместно с другими программистами, нужно при конфликте версий файлов сравнивать содержимое файлов и устранять расхождения. Встроенное в Total Commander сравнение файлов отлично справляется со своей задачей.

4. очень удобно настраивается клиент. Например, ftp-соединения по-умолчанию можно сделать, чтобы открывались только в правой части, а не в активном окне. Таким образом можно сделать, чтобы слева были открыты вкладки со всеми необходимыми папками js, css, классы, контроллеры, вьюхи с компьютерной версией, а справа все теже папки, но на сервере. Это сокращает время на навигацию по каталогам, всего лишь переключая папки. А так как после закрытия всё сохраняется (кроме подключения к FTP), то не надо настраивать ничего заново и рабочая среда всегда готова к использованию.
| 2 | Ответить

Андрюша про Total Commander 8.51a [25-05-2015]

Очень удобная программа
1 | 11 | Ответить

LEXER про Total Commander 8.51a [07-04-2015]

Рекомендую Админам добавить на сайт менеджер double commander,он сильно подтянулся в последних версиях,есть портабельная версия,похож на Тотал командер,но легче и проще и к тому же бесплатный,сделал себе сборку с портабельным софтом и заменил Тотал коммандер.
6 | 12 | Ответить

SVDenik в ответ LEXER про Total Commander 8.52a [04-11-2015]

Спасибо, перешёл на предложенную вами программу.
5 | | Ответить

Олег в ответ LEXER про Total Commander 8.52a [18-11-2015]

Скачал double commander, действительно удобно. Спасибо.
1 | | Ответить

pes1242 про Total Commander 8.51a [21-03-2015]

oMega конечно круче, но ее нереально зарегать(
1 | 1 | Ответить

Валерий в ответ pes1242 про Total Commander 8.52 [10-09-2015]

Хрень ваша Омега (и зарегать можно при желании). Можете не надрываться, не рекламировать в ее каждой теме. Посмотрел Омегу - куча фишек и все ненужные, удобства нет. Ей еще расти и расти, совершенствоваться, репутацию и популярность зарабатывать, если получится. А пока с Тотал (и даже некоторыми бесплатными) Омега и рядом не валялась.
1 | 1 | Ответить

uspenskiy про Total Commander 8.51a [07-12-2014]

Норм прога. Только, ИМХО, Omega commander круче.
1 | 10 | Ответить

Читать все отзывы (64) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры"
 

Total Commander 9.00

Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины

Double Commander 0.7.8

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов

Q-Dir 6.49.7

Q-Dir - файловый менеджер с оригинальным четырехпанельным интерфейсом и широкими возможностями по работе с файлами. Работает с любого съемного устройства

FAR Manager 3.0 build 4900

FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный FTP-клиент, настройка панелей по своему вкусу, а также поддержка подключаемых плагинов

SuperCopier 4.0.1.13

SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети

Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1201

Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Opera

iTunes

Балаболка

Adguard

Mozilla Firefox

Audacity

Free Download Manager

ProgDVB

ParkControl

CCleaner

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

Notepad++

Adobe Flash Player

K-Lite Codec Pack

 
 