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AccuWeather для Android

AccuWeather 4.6.0 для Android

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Описание AccuWeather 4.6.0 для AndroidОписание   Скачать AccuWeather 4.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (31,89 Мб) Скриншоты AccuWeather 4.6.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AccuWeather 4.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о AccuWeather 4.6.0 для AndroidОтзывы (1)  
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4.73 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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AccuWeather - один из лучших погодных информеров для Android, с помощью которого можно легко узнать точный прогноз погоды в любой точке земного шара. Приложение позволяет пользователю получить информацию о направлении и скорости ветра, давлении, температуре, влажности, видимости, предлагая как почасовые, так и долгосрочные прогнозы погоды.

Также AccuWeather предоставляет доступ к картам Google, свежим новостям и видео о погоде. У пользователя есть возможность делиться информацией в социальных сетях, сохранять данные по нескольким населенным пунктам, выбирать предпочитаемую систему измерений, формат времени и многое другое.

Что нового в AccuWeather 4.6.0 для Android?
  • Новый дизайн с четкими линиями, яркими цветами и современными значками делает интерфейс для работы с цифровыми данными более привлекательным, интуитивным и простым для чтения.
Скриншоты AccuWeather:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
 Программа AccuWeather отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AccuWeather

Алекс про AccuWeather 3.2.6.5 для Android [20-11-2013]

Класс..
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