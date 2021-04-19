ForecaWeather для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.26.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 047 | Статистика
Размер:31,54 Мб
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ForecaWeather - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно узнать подробный прогноз погоды на текущий день, а также на следующие 10 дней для 140000 городов по всему миру. Программа дает возможность получить почасовой прогноз для выбранного города, имеется карта с прогнозом температур, осадков, направлением ветра, облачности, спутниковые снимки и многое другое.

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Отзывы о программе ForecaWeather

Алекс про ForecaWeather 2.2.3 для Android [23-11-2013]

много лет пользуюсь погодным сервисом "Foreca".
погодным сервисом "Foreca" также пользуется яндекс.погода и т.д
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