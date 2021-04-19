ForecaWeather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.26.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Foreca
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 047 | Статистика
|Размер:
|31,54 Мб
|СКАЧАТЬ
ForecaWeather - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно узнать подробный прогноз погоды на текущий день, а также на следующие 10 дней для 140000 городов по всему миру. Программа дает возможность получить почасовой прогноз для выбранного города, имеется карта с прогнозом температур, осадков, направлением ветра, облачности, спутниковые снимки и многое другое.
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Отзывы о программе ForecaWeather
Алекс про ForecaWeather 2.2.3 для Android [23-11-2013]
много лет пользуюсь погодным сервисом "Foreca".
погодным сервисом "Foreca" также пользуется яндекс.погода и т.д
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