ForecaWeather - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно узнать подробный прогноз погоды на текущий день, а также на следующие 10 дней для 140000 городов по всему миру. Программа дает возможность получить почасовой прогноз для выбранного города, имеется карта с прогнозом температур, осадков, направлением ветра, облачности, спутниковые снимки и многое другое.