Погода для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tasmanic Editions
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Погода - бесплатное приложение, которое может одновременно показывать прогноз погоды час за часом на ближайшие 24 часа, а также прогноз погоды на 14 дней для вашего текущего местоположения или любого другого уголка земного шара.
Имеется функция геопозиционирования, продвинутая система распознавания речи и голосового поиска. Приложение предоставляет все необходимые метеорологические данные, как например температура, влажность, облачность, осадки, видимость, скорость и направление ветра, давление, местное время, время восхода и захода солнца и даже высота над уровнем моря.
Основные возможности приложения Погода:
- прогноз погоды час за часом на период до 14 дней;
- продвинутое управление закладками: сохранение избранных мест, немедленный показ прогноза погоды час за часом на период до 14 дней по всем избранным местам;
- поддержка смартфонов и планшетов;
- приложение использует данные Погодарологических моделей;
- имеется функция геопозиционирования;
- продвинутая система распознавания речи и голосового поиска;
- предоставляет все необходимые метеорологические данные в наглядном виде.
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