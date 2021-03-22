Погода для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,08 Мб
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Погода - бесплатное приложение, которое может одновременно показывать прогноз погоды час за часом на ближайшие 24 часа, а также прогноз погоды на 14 дней для вашего текущего местоположения или любого другого уголка земного шара.

Имеется функция геопозиционирования, продвинутая система распознавания речи и голосового поиска. Приложение предоставляет все необходимые метеорологические данные, как например температура, влажность, облачность, осадки, видимость, скорость и направление ветра, давление, местное время, время восхода и захода солнца и даже высота над уровнем моря.

Основные возможности приложения Погода:

  • прогноз погоды час за часом на период до 14 дней;
  • продвинутое управление закладками: сохранение избранных мест, немедленный показ прогноза погоды час за часом на период до 14 дней по всем избранным местам;
  • поддержка смартфонов и планшетов;
  • приложение использует данные Погодарологических моделей;
  • имеется функция геопозиционирования;
  • продвинутая система распознавания речи и голосового поиска;
  • предоставляет все необходимые метеорологические данные в наглядном виде.
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Отзывы о программе Погода

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