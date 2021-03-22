Погода - бесплатное приложение, которое может одновременно показывать прогноз погоды час за часом на ближайшие 24 часа, а также прогноз погоды на 14 дней для вашего текущего местоположения или любого другого уголка земного шара.

Имеется функция геопозиционирования, продвинутая система распознавания речи и голосового поиска. Приложение предоставляет все необходимые метеорологические данные, как например температура, влажность, облачность, осадки, видимость, скорость и направление ветра, давление, местное время, время восхода и захода солнца и даже высота над уровнем моря.

Основные возможности приложения Погода: