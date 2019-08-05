Windy.app для Android

Windy.app 6.5.1 для Android

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Описание Windy.app 6.5.1 для AndroidОписание   Скачать Windy.app 6.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (19,33 Мб) Скриншоты Windy.app 6.5.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Windy.app 6.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Windy.app 6.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Windy.app - удобное и полезное приложение для серфингистов, виндсерфингистов, парашютистов, и людей, увлечения которых зависят от ветра и погоды, предоставляющее точный и понятный прогноз погоды и ветра для любой точки земного шара.

Основные возможности:

  • Точный прогноз погоды на неделю, по дням и по часам.
  • Погода поблизости, в избранных пунктах (спотах) и по всему миру.
  • Виджеты погоды на спотах для домашнего экрана смартфона.
  • Прогноз ветра для любой точки мира на 10 дней вперед с шагом в 3 часа (GFS, ECMWF, NAM, AROME, WRF).
  • Погодная статистика (архив) за 2012-2018 годы: посмотрите данные о ветре, температуре (днем и ночью) и атмосферном давлении. Погодный архив поможет выбрать самый подходящий месяц для поездки на спот.
  • Интерактивная HD карта ветра: погодный радар для парусного спорта, яхтинга и кайтинга.
  • Подробный прогноз погоды: скорость ветра и направление ветра, порывы, осадки, облачность, температура, волны, приливы, атмосферное давление, время восхода, время заката и др.
  • Более 30 000 локаций/спотов в базе данных, отсортированных по популярности.
  • Показания погоды онлайн с метеостанций.
  • Оффлайн режим для просмотра прогноза без доступа к интернету
  • Локальные чаты для общения с другими пользователями.
     
Windy.app
Windy.app
Windy.app
Windy.app
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Windy.app

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