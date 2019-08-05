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Windy.app 6.5.1 для Android
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Windy.app - удобное и полезное приложение для серфингистов, виндсерфингистов, парашютистов, и людей, увлечения которых зависят от ветра и погоды, предоставляющее точный и понятный прогноз погоды и ветра для любой точки земного шара.
Основные возможности:
- Точный прогноз погоды на неделю, по дням и по часам.
- Погода поблизости, в избранных пунктах (спотах) и по всему миру.
- Виджеты погоды на спотах для домашнего экрана смартфона.
- Прогноз ветра для любой точки мира на 10 дней вперед с шагом в 3 часа (GFS, ECMWF, NAM, AROME, WRF).
- Погодная статистика (архив) за 2012-2018 годы: посмотрите данные о ветре, температуре (днем и ночью) и атмосферном давлении. Погодный архив поможет выбрать самый подходящий месяц для поездки на спот.
- Интерактивная HD карта ветра: погодный радар для парусного спорта, яхтинга и кайтинга.
- Подробный прогноз погоды: скорость ветра и направление ветра, порывы, осадки, облачность, температура, волны, приливы, атмосферное давление, время восхода, время заката и др.
- Более 30 000 локаций/спотов в базе данных, отсортированных по популярности.
- Показания погоды онлайн с метеостанций.
- Оффлайн режим для просмотра прогноза без доступа к интернету
- Локальные чаты для общения с другими пользователями.
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