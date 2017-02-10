Менеджер браузеров 3.0.4.825 Описание СКАЧАТЬ ( 3,86 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.75 из 5

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5 Менеджер браузеров - бесплатная и простая в использовании утилита от компании Яндекс, которая предотвращает изменение настроек браузеров без согласия пользователя. Программа следит за такими параметрами браузеров, как поиск по умолчанию, домашняя страница, браузер по умолчанию, файл hosts, и при обнаружении попытки внесения незапланированных изменений в указанные настройки, запрашивает подтверждение пользователя. Также приложение предоставляет возможность настройки поиска и домашней страницы всех установленных в системе браузеров в одном окне. Что нового в Менеджер браузеров 3.0.4.825?

Яндекс никогда не публикует информацию о каких-либо изменениях в новой версии менеджера браузеров. Скриншоты Менеджер браузеров: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 2 655 Разработчик Яндекс Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Утилиты к браузерам Отзывы о программе Менеджер браузеров Аурик Три косячных момента в этой в общем-то неплохой программе:

1) Нынешняя 3-я версия, в отличие от 2-ой, не видит установленный в системе Яндекс-браузер! Хотя в описании менеджера на сайте Яндекса список поддерживаемых браузеров начинается именно с ЯБ.

2) Зачем-то поддерживается браузер Safari, который был заброшен Apple ещё в 2012 году, да и при жизни-то не был популярен.

3) Менеджер работает под Windows 10, но она почему-то не указана в списке поддерживаемых версий Windows - список заканчивается на 8.1.

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