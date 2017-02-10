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Менеджер браузеров для Windows

Менеджер браузеров 3.0.4.825

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Описание Менеджер браузеров 3.0.4.825Описание   Скачать Менеджер браузеров 3.0.4.825СКАЧАТЬ (3,86 Мб) Скриншоты Менеджер браузеров 3.0.4.825Скриншоты (2)   Статистика Менеджер браузеров 3.0.4.825Статистика   Отзывы о Менеджер браузеров 3.0.4.825Отзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Менеджер браузеров - бесплатная и простая в использовании утилита от компании Яндекс, которая предотвращает изменение настроек браузеров без согласия пользователя. Программа следит за такими параметрами браузеров, как поиск по умолчанию, домашняя страница, браузер по умолчанию, файл hosts, и при обнаружении попытки внесения незапланированных изменений в указанные настройки, запрашивает подтверждение пользователя. Также приложение предоставляет возможность настройки поиска и домашней страницы всех установленных в системе браузеров в одном окне.

Что нового в Менеджер браузеров 3.0.4.825?
Яндекс никогда не публикует информацию о каких-либо изменениях в новой версии менеджера браузеров.
Скриншоты Менеджер браузеров:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 655
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам

Отзывы о программе Менеджер браузеров

Аурик про Менеджер браузеров 3.0.3.823 [06-02-2017]

Три косячных момента в этой в общем-то неплохой программе:
1) Нынешняя 3-я версия, в отличие от 2-ой, не видит установленный в системе Яндекс-браузер! Хотя в описании менеджера на сайте Яндекса список поддерживаемых браузеров начинается именно с ЯБ.
2) Зачем-то поддерживается браузер Safari, который был заброшен Apple ещё в 2012 году, да и при жизни-то не был популярен.
3) Менеджер работает под Windows 10, но она почему-то не указана в списке поддерживаемых версий Windows - список заканчивается на 8.1.
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