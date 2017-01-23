FreeCommander XE для Windows

FreeCommander XE 2017 (release 740)

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Описание FreeCommander XE 2017 (release 740)Описание   Скачать FreeCommander XE 2017 (release 740)СКАЧАТЬ (6,41 Мб) Скриншоты FreeCommander XE 2017 (release 740)Скриншоты (8)   Статистика FreeCommander XE 2017 (release 740)Статистика   Отзывы о FreeCommander XE 2017 (release 740)Отзывы (5)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.

Основные особенности менеджера:

  • Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.
  • Интерфейс с вкладками.
  • Полный доступ к Рабочему столу.
  • Опциональное дерево каталогов для каждой панели.
  • Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.
  • Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.
  • Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).
  • Работа с вложенными архивами.
  • Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).
  • Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.
  • Синхронный просмотр.
  • Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.
  • Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).
  • Перетаскивание
  • Поиск файлов (также внутри архивов).
  • Составление и проверка контрольных сумм MD5.
  • Уничтожение файлов.
  • Инструмент группового переименования.
  • Свойства файлов и контекстное меню.
  • Вычисление размера каталога.
  • Сравнение каталогов.
  • Синхронизация каталогов.
  • Изменение даты и атрибутов файла
  • Избранные каталоги / программы
  • Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций
  • Заданные пользователем колонки для подробного просмотра
  • Командная консоль DOS
  • Быстрый просмотр, поиск, фильтр, запуск.
  • Скриншоты.
  • Все ярлыки определимы.
Скриншоты FreeCommander XE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 369
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Вирусов нет в FreeCommander XE 2016 (release 715) ( 2 Февраль 2016)

Отзывы о программе FreeCommander XE

Vikt67 про FreeCommander XE 2015 (release 685) [21-09-2015]

Плавный и не загруженый интерфейс, который не давит на глаза! Приятно работать! Мой рейтинг: 1-тот же, 2- XYplorer, 3-FreeCommander, 4-ViewFD, 5-SpeedCommander, 6-Doublecmd и Q-Dir.
2 | | Ответить

P2F про FreeCommander XE 2015 (release 685) [14-04-2015]

Лучший менеджер!
Автор вписал себя в историю как гениальный продолжатель дела Пита Нортона.
4 | | Ответить

LEXER про FreeCommander XE 2014 (release 650) [19-03-2014]

Менеджер может и не плохой,но не все виды архивов открывает,и есть проблемы с копированием файлов.
| 1 | Ответить

BUR про FreeCommander XE 2014 (release 650) [11-02-2014]

Просто,эффективно,надежно. И действительно без лишних наворотов.
2 | | Ответить

NUBIK про FreeCommander XE 2014 (release 650) [05-02-2014]

Прощай платный "Тотал" с кучей ненужных прог и утилит от "Самлаб"...)))
2 | | Ответить

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