FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.
Основные особенности менеджера:
Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.
Интерфейс с вкладками.
Полный доступ к Рабочему столу.
Опциональное дерево каталогов для каждой панели.
Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.
Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.
Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).
Работа с вложенными архивами.
Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).
Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.
Синхронный просмотр.
Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.
Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).
Перетаскивание
Поиск файлов (также внутри архивов).
Составление и проверка контрольных сумм MD5.
Уничтожение файлов.
Инструмент группового переименования.
Свойства файлов и контекстное меню.
Вычисление размера каталога.
Сравнение каталогов.
Синхронизация каталогов.
Изменение даты и атрибутов файла
Избранные каталоги / программы
Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций
Заданные пользователем колонки для подробного просмотра