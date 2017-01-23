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4.43 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.43 из 5

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5 FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.



Основные особенности менеджера: Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.

Интерфейс с вкладками.

Полный доступ к Рабочему столу.

Опциональное дерево каталогов для каждой панели.

Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.

Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.

Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).

Работа с вложенными архивами.

Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).

Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.

Синхронный просмотр.

Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.

Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).

Перетаскивание

Поиск файлов (также внутри архивов).

Составление и проверка контрольных сумм MD5.

Уничтожение файлов.

Инструмент группового переименования.

Свойства файлов и контекстное меню.

Вычисление размера каталога.

Сравнение каталогов.

Синхронизация каталогов.

Изменение даты и атрибутов файла

Избранные каталоги / программы

Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций

Заданные пользователем колонки для подробного просмотра

Командная консоль DOS

Быстрый просмотр, поиск, фильтр, запуск.

Скриншоты.

Все ярлыки определимы.