Программы для Android » Игры » Утилиты » World of Tanks Assistant 2.4 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
World of Tanks Assistant для Android

World of Tanks Assistant 2.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание World of Tanks Assistant 2.4 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Assistant 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (19,52 Мб) Скриншоты World of Tanks Assistant 2.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика World of Tanks Assistant 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Assistant 2.4 для AndroidОтзывы (4)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

World of Tanks Assistant - официальное приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно в любое время быстро получить доступ к статистике игрока онлайн-игры "World of Tanks".

Программа предоставляет такую информацию, как подробная статистика проведенных боев, состояние ресурсов, информация о военной технике, других игроках и кланах, а также дает возможность знакомиться с последними новостями и многое другое.

Приложение не поддерживает аккаунты Xbox 360 Edition и WoT Blitz.

Что нового в World of Tanks Assistant 2.4 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты World of Tanks Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 318
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
 Программа World of Tanks Assistant отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе World of Tanks Assistant

Влад про World of Tanks Assistant 1.7.3 для Android [29-06-2014]

Фигня полная, невозможно подключиться, пишет - неверный пароль, при том, что на компе я вхожу с этим паролем свободно
| 1 | Ответить

Андрей в ответ Влад про World of Tanks Assistant 1.9.1 для Android [23-07-2015]

Это совершенно разные игры!
| | Ответить

Krot про World of Tanks Assistant 1.6 для Android [11-01-2014]

Все отлично работает. Куча статистической инфы, можно сравнивать игроков. Круто!
4 | | Ответить

Саня про World of Tanks Assistant 1.6 для Android [10-01-2014]

Спасиб большое,все работает,тока малек подвисает.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

Yahoo Погода

GPS status

MAPS.ME

SoundHound

DU Speed Booster

Booking.com

Inbox

 
 