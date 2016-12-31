World of Tanks Assistant - официальное приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно в любое время быстро получить доступ к статистике игрока онлайн-игры "World of Tanks".

Программа предоставляет такую информацию, как подробная статистика проведенных боев, состояние ресурсов, информация о военной технике, других игроках и кланах, а также дает возможность знакомиться с последними новостями и многое другое.

Приложение не поддерживает аккаунты Xbox 360 Edition и WoT Blitz.