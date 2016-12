Оцените программу!

4.57 из 5, всего оценок - 14

5 World of Tanks Assistant - официальное приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно в любое время быстро получить доступ к статистике игрока онлайн-игры "World of Tanks". Программа предоставляет такую информацию, как подробная статистика проведенных боев, состояние ресурсов, информация о военной технике, других игроках и кланах, а также дает возможность знакомиться с последними новостями и многое другое. Приложение не поддерживает аккаунты Xbox 360 Edition и WoT Blitz. Что нового в World of Tanks Assistant 2.4 для Android?

Исправление ошибок.