CyberGhost VPN - это программа для анонимного пользования интернетом. Данное приложение позволит быть невидимым в сети и скрыть свои данные при посещении различных сайтов и ресурсов, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность.

Этот сервис даст возможность посещать в обычном режиме любые сайты и страницы в интернете, но при этом реальный IP-адрес будет изменен, а потребляемый трафик будет проходить через сервера программы, расположенные в различных странах Европы и США. При этом все данные, отправляемые с компьютера, шифруются, а связь между компьютером и CyberGhost защищена надежными инструментами, скрывающими все данные от постороннего вмешательства при использовании общественных беспроводных WLAN-сетей, незащищенных Wi-Fi точек доступа или работы в интернет-кафе. Таким образом, защищаются все интернет-приложения пользователя.

Для начала работы с сервисом необходимо сначала зарегистрироваться на сайте программы, после чего войти в программу под своими регистрационными данными и запустить механизм подмены IP-адреса.