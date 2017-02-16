CyberGhost VPN для Windows

CyberGhost VPN 6.0.5.2405

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Описание CyberGhost VPN 6.0.5.2405Описание   Скачать CyberGhost VPN 6.0.5.2405СКАЧАТЬ (15,54 Мб) Скриншоты CyberGhost VPN 6.0.5.2405Скриншоты (5)   Статистика CyberGhost VPN 6.0.5.2405Статистика   Отзывы о CyberGhost VPN 6.0.5.2405Отзывы (26)  
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4.22 из 5, всего оценок - 161
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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CyberGhost VPN - это программа для анонимного пользования интернетом. Данное приложение позволит быть невидимым в сети и скрыть свои данные при посещении различных сайтов и ресурсов, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность.

Этот сервис даст возможность посещать в обычном режиме любые сайты и страницы в интернете, но при этом реальный IP-адрес будет изменен, а потребляемый трафик будет проходить через сервера программы, расположенные в различных странах Европы и США. При этом все данные, отправляемые с компьютера, шифруются, а связь между компьютером и CyberGhost защищена надежными инструментами, скрывающими все данные от постороннего вмешательства при использовании общественных беспроводных WLAN-сетей, незащищенных Wi-Fi точек доступа или работы в интернет-кафе. Таким образом, защищаются все интернет-приложения пользователя.

Для начала работы с сервисом необходимо сначала зарегистрироваться на сайте программы, после чего войти в программу под своими регистрационными данными и запустить механизм подмены IP-адреса.

Что нового в CyberGhost VPN 6.0.5.2405?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты CyberGhost VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)81 / 137 855
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование - Proxy серверы

Отзывы о программе CyberGhost VPN

Мордехай Хутлер про CyberGhost VPN 6.0.4.2205 [27-01-2017]

ПОЛНАЯ ХЕРНЯ!
ВНИМАНИЕ! НЕ ОБНОВЛЯЙТЕСЬ ДО ШЕСТОЙ ВЕРСИИ! ПО ТРЕБОВАНИЮ ПУТЛЕРОВСКО-ЖИДОВСКО-ЦРУШНЫХ ПИ****** РАЗРАБЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ НЕ РАБОТАЕТ!
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Хорошая программа! про CyberGhost VPN 6.0.0.1823 [20-08-2016]

Всем советую скачать!
2 | | Ответить

IsapS в ответ Хорошая программа! про CyberGhost VPN 6.0.0.1823 [16-09-2016]

Да, только деньги требует, в бесплатной версии ни одного свободного подключения не найдешь, постоянно показывает отсчет от 3000 пользователей. Ждать сидеть как-то не вариант.
| 2 | Ответить

eddiemoney в ответ IsapS про CyberGhost VPN 6.0.4.2205 [17-01-2017]

Oh thanks great software man on the other side. rev
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Артем про CyberGhost VPN 5.5.0.2 [26-02-2016]

ребят после 7 дней он становиться платным?
16 | 40 | Ответить

Alex про CyberGhost VPN 5.5.0.2 [26-01-2016]

На русский можно перевести?
| 7 | Ответить

sergey про CyberGhost VPN 5.5.0.2 [17-01-2016]

подскажите что делать. устанавливаю программу CyberGhost идет установка, предлагают скачать дополнительные компоненты, соглашаюсь и постоянно висит надпись "скачивание дополнительных компонентов"
обновил все драйвера
переустанавливал виндовс
ничего не помогает, ею раньше пользовался все было хорошо.
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