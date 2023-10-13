Bright VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.409.498 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bright Data Ltd.
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,6 Мб
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Bright VPN - это новый бесплатный VPN-сервис, разработанный компанией Bright Data. Этот сервис предназначен для обхода различных блокировок интернет-ресурсов, обеспечивая пользователей конфиденциальностью и безопасностью в онлайне.
Основные возможности Bright VPN:
- 1550 серверов в 120 странах: Bright VPN предоставляет широкий выбор серверов в разных частях мира, обеспечивая быстрый и стабильный интернет-доступ.
- Без ограничений скорости и объема передаваемых данных: Пользователи могут наслаждаться высокой скоростью интернета и передавать большие объемы данных без каких-либо ограничений.
- Без рекламы и навязывания дополнительных услуг: Bright VPN не содержит рекламы и не предлагает платные дополнительные услуги.
- Прозрачная бизнес-модель: Bright VPN работает на основе сбора общедоступных интернет-данных. Взамен использования сервиса, пользователи помогают разработчикам компании собирать веб-данные, такие как цены на продукты, рейтинги, результаты поисковых запросов и другую общедоступную информацию. Эти данные анонимны и не связаны с личной информацией пользователей.
- Удобство использования: Bright VPN доступен для установки на платформы Windows, GNU/Linux и Android. Также имеется дополнение для браузеров, которое обеспечивает дополнительный уровень безопасности в интернете.
В целом, Bright VPN представляет собой надежный и эффективный инструмент для пользователей, которые ищут бесплатное решение для обеспечения безопасности в интернете и обхода географических ограничений. Сервис обеспечивает прозрачность в использовании данных пользователей и предоставляет доступ к множеству серверов в разных странах для улучшенного интернет-опыта.
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